Liječnik upozorava: Rani simptomi povišenog kolesterola često se javljaju noću

Photo by Ben Blennerhassett on Unsplash

Povišen kolesterol predstavlja jedan od najvećih faktora rizika za razvoj bolesti srca i krvnih žila. Neki se simptomi mogu pojaviti u vrlo ranoj fazi, odnosno nakon što se plak tek počne nakupljati u našim arterijama, tvrde liječnici, a prvi znakovi ovog stanja najčešće se javljaju noću.

Kako donosi Express, izbjegavanje liječenja visoke razine kolesterola jedan je od glavnih razloga nakupljanja plaka u arterijama. Uz to dolazi do smanjenja protoka krvi u žilama. Liječnik Adam Staten kaže da to znači kako mišići i tkiva u tijelu nemaju dovoljno dobru opskrbu krvlju, što može rezultirati stanjem koje je poznato kao periferna arterijska bolest, prenosi Index.

“To je isti proces koji dovodi do srčanog i moždanog udara, ali kod ovog su stanja prvenstveno zahvaćene arterije u nogama, a nešto rjeđe i u rukama”, dodaje Staten.

Prema Klinici Cleveland, prvi simptomi povišenog kolesterola kod periferne arterijske bolesti najčešće su bolovi, grčevi i nelagoda u nogama. Najčešće se javljaju noću, ometajući pritom san osobe.

