Misterij srebrnih ruku i dalje neriješen kod ovog muškarca

Nakon što je došao u bolnicu u Hong Kongu s komplikacijama zbog opstrukcije protoka urina, 84-godišnji muškarac zbunio je liječnike zbog naizgled nepovezane sivkaste nijanse kože, očiju i noktiju.

Neobična boja nije bila nova. Zapravo, njegova blaga pepeljasta nijansa pojavila se, prema izvještajima, čak pet godina ranije.

Krvne pretrage ubrzo su otkrile uzrok – srebro. S koncentracijama više od 40 puta višim od onih kod većine ljudi, tijelo ovog muškarca bilo je zasićeno metalom, što je uzrokovalo nakupljanje oksidiranih čestica ispod kože, u membranama znojnih žlijezda, krvnih žila i dermalnih vlakana.

Što je argirija?

Poznato kao argirija, sustavno nakupljanje srebra u tkivima tijela rijetka je pojava, ali nije nepoznata. U ekstremnim slučajevima velike površine izložene kože mogu poprimiti izrazitu plavu nijansu. Povijesno gledano, ovo stanje pogađalo je obrtnike i rudare koji su blisko radili sa srebrom, ali su u nekim slučajevima element apsorbirali putem lijekova koji su sadržavali srebro zbog njegovih antimikrobnih svojstava, piše Science Alert.

Koloidno srebro i dalje se koristi unatoč nedostatku znanstvenih dokaza koji podupiru njegovu učinkovitost, a Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) upozorava da taj sastojak trenutno nije smatran sigurnim ili učinkovitim za liječenje bilo koje bolesti ili stanja.

To ne znači da “tretmani” na bazi srebra nisu lako dostupni diljem svijeta, često se reklamirajući kao dodaci prehrani koji tvrde da pomažu u izbacivanju toksina ili jačanju obrambenih sposobnosti tijela.

Metal se obično apsorbira kroz pluća, kožu ili probavni sustav kao nabijena čestica, šireći se tijelom. Gdje god UV zračenje dopire do kože, ioni srebra mogu uhvatiti elektron i pretvoriti se u oblik koji reagira i stvara spojeve koji reflektiraju sivkastu ili plavu boju.

Liječio se protiv tumora prostate

Prema nedavno objavljenoj studiji slučaja, 84-godišnjak se liječio zbog benignog tumora prostate, a jedini lijek koji je uzimao bio je uobičajeni antiandrogen finasterid, koji ne bi trebao sadržavati ništa slično srebru.

Pacijent, koji je godinama radio kao konobar, nije imao očit izvor kontaminacije srebrom na radnom mjestu. Budući da niti jedan od njegovih susjeda nije pokazivao slične promjene u boji kože, izloženost u kućnom okruženju također se čini malo vjerojatnom.

Srećom, stanje vjerojatno neće značajno utjecati na dugoročno zdravlje pacijenta. Osim suptilnih kozmetičkih učinaka, nakupljanje srebra relativno je bezopasno osim pri najvišim koncentracijama, pri čemu u najgorem slučaju može utjecati na apsorpciju nekih antibiotika i lijekova poput tiroksina.

Trenutno ne postoje poznate mjere za eliminaciju nakupljenog srebra iz tijela. Odakle je srebro došlo, za sada ostaje misterij.

Ova studija slučaja objavljena je u časopisu The New England Journal of Medicine.

