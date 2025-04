Penava odgovorio Pavličeku: Vratit ću se u kuću koja je dijelom zidana od blata

Podijeli :

: Patrik Macek/PIXSELL

Kandidat za gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček odgovorio je na prozivke Ivana Penave za elitizam, zloću i kupovinu luksuznih nekretnina. Nakon toga, aktualni gradonačelnik održao je konferenciju za novinare pod nazivom "Je li ovo Sjeverna Koreja ili grad za sve?" i odgovorio na kritike.

Pavliček je protiv Penave podnio kaznenu prijavu zbog zlouporabe položaja i utjecaja na slobodu odlučivanja birača.

“Sebe je htio prikazati poštenim, brižnim za stanje u gradu, za pojedince, a zapravo je bio toliko agresivan i zločest s druge strane da sve ono što se radilo godinama, u čemu je i sam sudjelovao, jednostavno je zaboravio da bi ostvario kratkoročnu političku prednost. Vidimo da mu se to sve skupa vraća kao bumerang”, rekao je Penava.

“Pavliček dvije godine zaredom dobivao poticaje”

Penava je odbacio tvrdnje o pet obitelji koje vladaju gradom. “Zgrozila nas je činjenica da gospodin Pavliček, koji je 11 godina bio moj blizak suradnik, da je nakon samo nekoliko mjeseci nakon izlaska iz vladajuće koalicije naš grad usporedio sa Sjevernom Korejom te se pokušava probiti s tezom da je Vukovar grad pet obitelji”, rekao je.

Radić o Penavi: Netko tko u Vukovaru ima 11 nekretnina, vilu na Visu, govori za nekog s dva stana da je tajkun!?

Kako je naglasio Penava, Pavličeka demantiraju podaci o 1000 djece koja imaju besplatan vrtić. “Nijedna potpora, nijedan cent nije otišao meni ili mojoj obitelji, dok bi se o gospodinu Pavličeku moglo razgovarati”, kazao je.

Penava je ustvrdio kako je u posljednje dvije godine 49 korisnika dobilo poticaje za turizam.

“Jedan od tih, ispostavilo se, što je očito htio sakriti i zbog čega je bio jako živčan, je bio gospodin Pavliček. I to ne jednom, nego dvije godine – i 2023. i 2024. godine. O tome nam je šutio i to mi je Sjeverna Koreja, tih preko 4000 eura koje je dobio”, dodao je.

“Imam veću plaću od Pavličeka, mogao sam si priuštiti barem dvostruko više od njega”

Penava je zaključio kako je Pavliček pokrenuo ovakvu kampanju jer želi sakriti to da je “kupio dva luksuzna stana”.

“Sve je taj čovjek doveo u pitanje, samo kako bi sakrio činjenicu da je kupio dva luksuzna stana u Vukovaru u protekle dvije godine. Ne u centru, nego u pješačkoj zoni grada Vukovara. Taj pošteni čovjek, Robin Hood, kupio je dva stana. U tom centru je 20 – 30 stanova. Nema mjesta za sve, ima samo za elitu kojoj pripada Marijan Pavliček.”

Usporedbe radi, istaknuo je Penava, “imam veću plaću od Marijana Pavličeka, mogao sam si priuštiti barem dvostruko više od njega, ali svjestan pozicije koje obnašam, svjestan da mnogi građani mogu samo sanjati o takvim nekretninama i kroz empatiju i odgovornost, kao prvi čovjek grada, prvi među jednakima, dan-danas sam na istom mjestu”.

U Osijeku odbili listu koalicije DOMiNO-a, kandidatkinja krivo ispunila obrazac

“Otišao sam iz kuće i vratit ću se u kuću, za koju sam rekao da se nalazi na adresi Dubrovačka 3, zidanu od blata jednim dijelom, nasljeđenu od djeda”, rekao je Penava.

“Drugi primjer koji želim s vama podijeliti je njegov kolega i prijatelj, gospodin Filip Sušac. On iznajmljuje stan koji je dobio od države za stanovanje. Živi uredno od toga, dok je od tih sredstava sebi kupio drugi stan.”

“Moj sin je bio prisiljen odreći se stipendije”

“Treći korak gdje je gospodin Pavliček jako proklizao je to da mu nisu dovoljna bila prava koja ima, nego nije mogao odoljeti zovu od 70 eura mjesečno i javio se na mjeru na koju je imao pravo, prema svojim riječima”, rekao je.

Dotaknuo se i stipendije svoga sina studenta te istaknuo da ga je natjerao da se iste odrekne.

“Kao što se moj sin, prije pet godina, ne znajući, prijavio na stipendiju u Vukovaru i ostvario je, ali onda osuđen da ima oca kakvog ima, bio je prisiljen potpisati izjavu da se odrekne gradske stipendije”, kazao je.

Penava je objavio i presliku izjave (op. a. bez datuma; podaci skriveni zbog Opće uredbe o zaštiti podataka).

“Imao je pravo, ali tu je razlika između mene i vas. Imao je pravo, ali smatrao sam da nema smisla da moja obitelj koristi blagodati javnog novca. Vi takve kriterije, tako podignutu moralnu ljestvicu, niste u stanju pratiti. Nikad niste i nikada nećete. Je li mom sinu bilo drago što sam mu pet godina svaki mjesec izbio 500 kuna iz džepa”, dodao je.

Pavliček podnio kaznenu prijavu protiv Penave

Pavliček: Dao Bog da sam elita kao Penava

Poručio mu je kako je spreman mijenjati svoja dva stana u Vukovaru za Penavinu vilu na Visu.

Dao Bog da sam ja elita kao gospodin Penava. Evo, ja mijenjam svoja dva stana za njegovu luksuznu vilu na Visu pa ćemo vidjeti koja je vrijednost jednih, a koja je vrijednost drugih.

Moji stanovi su kupljeni kreditima koje otplaćujem, a njegova kuća na Visu nije kupljena tako. On nije kandidat za gradonačelnika Vukovara i očigledno je u velikoj panici jer je svjestan da 18. svibnja gubi ove izbore i da nakon 18. svibnja obitelj Penava, kao ni obitelj Bilić, ovim gradom više neće vladati, kazao je za HRT.

Radić: Smiješna mi je Penavina izjava

Podsjetimo, Mario Radić je komentirajući kaznenu prijavu Pavličeka protiv Penave za N1 rekao: “Mislim da je Pavliček to napravio da prekine kolo straha u Vukovaru. Ljudi su mi rekli u Vukovaru da će morati glasati za HDZ i DP inače neće dobiti mirovine, dotle to ide.”

“Smiješna mi je izjava Penave da je Pavliček tajkun, bolje mu je da se pokrije po ušima, samo ću to reći. Gradi se obilaznica u Vukovaru, to je njegova zemlja preko koje se radi, tamo gdje je trebao proći Janaf on je kupio zemlju, na Vučedolu je kupio poljoprivredno zemljište i prenamijenio u građevinsko i ima mogućnost gradnje 15 vila, kuća u Sajmištu…

Netko tko samo u Vukovaru ima 11 nekretnina, vilu na Visu, da govori to za nekog tko ima dva stana je smiješno ” dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Upozorenje zbog virusa koji se nekontrolirano širi farmama: “Na rubu smo pandemije” HDZ-ov Šuta: Mladima će se 300 eura mjesečne najamnine uračunavati u otkup stana