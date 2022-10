Podijeli:







Izvor: Photo by Maria Lin Kim on Unsplash

Prekomjerna tjelesna masa, pretilost, neaktivnost i pušenje cigareta samo su neki od faktora koji mogu doprinijeti razvoju visokog kolesterola.

Ako vam je liječnik rekao da imate povišen kolesterol ili vi sami znate da ste u rizičnoj skupini da će se on kod vas razviti u budućnosti, najbolje što možete učiniti za svoje zdravlje se da pratite stanje i savjete stručnjaka, a posebno kada je hrana u pitanju, piše Ordinacija.hr.

“Kolesterol će se prirodno javiti i važan je tijelu jer se koristi kako bi se stvarale stanice i regulirali hormoni, između ostalog. Ipak, previše kolesterola koji cirkulira tijelom može biti opasno te vas dovodi u rizik od razvoja bolesti srca i moždanog udara”, navodi dr. Trista Best.

Povišena razina ukupnog i LDL-kolesterola te smanjena razina HDL-kolesterola povećavaju rizik za razvoj bolesti srca i krvnih žila. S druge strane, adekvatne razine istih ili smanjene razine ukupnog i LDL- te povećana razina HDL-kolesterola, taj isti rizik smanjuju. Promjene životnih, posebice prehrambenih navika često su prva terapija koja se savjetuje osobama koje imaju povišenu razinu kolesterola u krvi.

Što uzorkuje povišen kolesterol? Nažalost neki od faktora su i neizbježni, a to su genetika i godine. Ali znanstvenici sve češće stavljaju naglasak na stil života koji će također utjecati zdravlje.

Best pojašnjava kako je jasno da genetika igra veliku ulogu u tome kako će tijelo procesuirati kolesterol i koliki je vaš rizik da će se razviti. Neke prehrambene navike isto tako mogu voditi do povišenja razine kolesterola u tijelu. Jedna od glavnih zabluda o kolesterolu i hrani je ta da namirnice bogate kolesterolom morate izbaciti. No, prehrambeni kolesterol ustvari ima jako slab utjecaj na razine kolesterola u tijelu nego što se to prethodno smatralo.

Stručnjaci s Mayo klinike savjetuju da hrana puna soli i zasićenih masnoća ima puno jači utjecaj na kolesterol u tijelu nego ona u kojoj se on nalazi. Što bismo to trebali izbjegavati, otkrivaju liječnici.

1. Pržena hrana

Nećete konzumacijom ovakve hrane nakupiti samo višak kalorija već se to može dogoditi i s kolesterolom.

“Namirnice koje su pržene i koje imaju više masnoća se pripremaju drugačija. Često će sadržavati trans-masnoće, koje su štetne za zdravlje srca”, navodi Best. Umjesto prženja hrane zašto ne biste istu pripremali na roštilju ili pekli u pećnici? To sve dobro načini izbjegavanja zamke unosa viška masnoća.

2. Pekarski proizvodi

Pečeni proizvodi, a posebno oni koji su pakirani i procesuirani često mogu sadržavati sastojke koji mogu kroz neko vrijeme utjecati na razinu kolesterola u krvi.

“Takvi proizvodi znače i rizik od povišenje razine kolesterola uglavnom radi masnoća koje sadrže ali i rafinirane ugljikohidrate. Tip koji se koristi u pripremi može povisiti trigliceride u krvi i tako uzrokovati upale, koje pak mogu osobu staviti u rizičnu skupinu od oštećenja arterija ali i nakupljanja kolesterola”, dodaje Best.

Prema pisanju Harvard Health School, jedan od najvećih faktora nastanak povišene razine kolesterola nisu namirnice koje sadrže kolesterol već kombinacija nezdravih masnoća i ugljikohidrata.

3. Procesuirano crveno meso

Proizvodi kao što su kobasice, salame i slanina su poznati po tome da sadrže zasićene masnoće i natrij pa treba paziti koje količine koristite ako pazite na razinu kolesterola u krvi.

Prema studiji koja je objavljena u magazinu Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, česta konzumacija procesuiranog crvenog mesa je povezana s povećanim rizikom od povišenog kolesterola i razine triglicerida. Dosadašnja istraživanja su pokazala kako stalna konzumacija procesuiranog crvenog mesa može utjecati negativno na zdravlje i ako ne govorimo o kolesterolu. Jedna je studija provedena prošle godine pokazala kako svakodnevna konzumacija procesuiranog crvenog mesa je povezana s većim rizikom od razvoja koronarnih bolesti srca.

