Najgore navike koje trebamo prestati činiti kako bismo se zaštitili od bakterija

Izvor: Ron Lach/ Pexels

Možete zahvaliti pandemiji što nam je svima omogućila brzi tečaj zaraznih bolesti i osobne higijene - vrlo korisne stvari, sigurno, ali sa značajnim utjecajem na to kako bismo trebali komunicirati jedni s drugima.

“Ljudi su puno svjesniji načina na koji se prenose virusi i bakterije nego prije,” kaže Bill Miller, profesor epidemiologije na Sveučilištu Ohio State College of Public Health. “Oni znaju da se klice mogu širiti zrakom, kontaktom ili hranom”, rekao je.

Ove nove društvene norme mogu biti zbunjujuće. Tako je dr. Miller, zajedno sa stručnjacima za bonton Rachanom Adyanthayom i Juliom Esteve Boyd, podijelio koje su se društvene norme promijenile zauvijek i nekoliko onih koje se nisu promijenile, ali su se iskreno trebale promijeniti, piše The Healthy.

Zdravstveno pravilo broj 1

Iz perspektive javnog zdravlja, dr. Miller kaže da je pravilo broj jedan u interakciji s drugima razumijevanje da zarazne bolesti imaju dvosmjernu odgovornost. “Budući da se mogu prenijeti s jedne osobe na drugu, ne radi se samo o zaštiti sebe, već i o zaštiti nekoga drugoga – a to vrijedi za bilo koju bolest, ne samo za covid”, objašnjava. “Korisna je jednostavna izreka: ‘S infekcijama, moje zdravlje je tvoje zdravlje, a tvoje zdravlje je moje zdravlje'”, rekao je Miller.

Pristojne društvene norme koje je Covid-19 učinkovito promijenio:

Poljubac u zrak ili obraz kao pozdrav

Amerikanci to ne čine toliko često kao neki Europljani, ali to je još uvijek bilo važno – osobito u New Yorku, Hollywoodu i nekim društvenim krugovima. Ne više, kaže Adyanthaya.

Ljubljenje se promijenilo, bilo da zapravo uspostavljate kontakt s nečijim obrazom ili samo ljubite zrak, kaže ona. Sada se smatra pristojnim koristiti ga samo s vrlo bliskim prijateljima i obitelji, a i tamo u nekim slučajevima brzo gubi naklonost. Bliski fizički kontakt, disanje i slina mogu prenositi bakterije. Držite se distanciranijih pozdrava.

Pranje ruku nakon korištenja kupaonice

Pranje ruku nakon korištenja toaleta oduvijek se smatralo pristojnim (i nužnim!), ali pandemija nas je naučila da većina nas ne pere ruke pravilno, niti dovoljno često.

Ovih se dana smatra dobrom praksom oprati ruke ili koristiti sredstvo za dezinfekciju ruku nakon mnogih aktivnosti, uključujući kupnju namirnica, odlazak u teretanu, svaki put kad se vratite kući, pa čak i nakon rukovanja.

U gotovo svim slučajevima također ne može škoditi nanošenje sredstva za dezinfekciju ruku iz dozatora koji mnoge trgovine i restorani sada nude na svojim ulaznim vratima, kao i nakon razmjene novca ili kreditnih kartica kada plaćate ili kupujete.

Odlazak na posao kada ste bolesni

Sjećate li se dana kada je radna kultura nagrađivala rad tijekom bolesti, smatrajući to znakom predanosti, pa čak i snage?

Srećom, dolazak u ordinaciju pod svaku cijenu definitivno više nije najbolja praksa, kaže dr. Miller. Danas mnogi poslodavci preporučuju svojim radnicima da ostanu kod kuće – ili u nekim slučajevima, u karanteni – kako bi izbjegli širenje bakterija na kolege s posla.

Nenošenje maske

Nošenje maske u javnosti prije pandemije često je zarađivalo čudne poglede, pa čak i neugodna pitanja o tome što s vama “nije u redu”. Sada je normalizirano vidjeti druge da nose maske i većina vas ljudi neće ni pogledati, a kamoli sumnjati, kaže Boyd.

Osobito tijekom razdoblja u godini kada se puno ljudi okuplja u zatvorenim prostorima, kao što su školske predstave ili tijekom blagdanske kupnje, nošenje maski može biti vrlo učinkovit način za izbjegavanje širenja ili zaraze infekcijama koje se prenose zrakom, poput gripe i covida.

Grljenje

Grljenje ima koristi za zdravlje, ali u jeku pandemije grljenje ljudi kao pozdrav definitivno nije u modi, kaže Adyanthaya.

Zagrljaji nisu sasvim nedostupni – kratak fizički kontakt poput zagrljaja manje je vjerojatan da će širiti klice nego ljubljenje ili rukovanje – ali, kažu profesionalci, uvijek biste trebali pitati drugu osobu je li im prija zagrljaj prije nego što ga potencirate.

Dijeljenje hrane s grupom u javnosti

Dr. Miller kaže da su prošli dani ostavljanja cijele torte s nožem za posluživanje u sobi za odmor, susjedskih jela u parku, zajedničkih šalica za kavu i švedskih stolova u uredu (kao i švedskih stolova u restoranima).

Umjesto toga, epidemiolozi preporučuju da iskoristite prednost na mjestima koja sada nude pojedinačno pakirane opcije s jednokratnim tanjurima, šalicama i priborom kako bi se izbjegla unakrsna kontaminacija i širenje klica.

Rukovanje

“Stare navike teško umiru”, kaže Boyd, “a rukovanje je jedna od onih stvari koje se vraćaju nakon pandemije.”

Ipak, kaže dr. Miller, dodir rukama odličan je način za širenje bakterija — posebno ako nakon toga dodirnete lice ili usta, kao što mnogi ljudi čine instinktivno. Umjesto toga, pokušajte s malim naklonom sa spojenim rukama ili mahanjem s velikim osmijehom. Bilo koji od ovih izbora može biti ljubazan pozdrav.

“High five ili fist bump”

Pljesak dlanova ili udarac šakom mogli bi biti nešto manje štetni od sklapanja ruku u rukovanju, ali ako doista želite izbjeći kontaminaciju, najbolje je uopće ne ulaziti u fizički kontakt, kaže dr. Miller.

I nemojmo zaboraviti da iako su mnogi ljudi poboljšali svoju igru ​​pranja ruku, ima puno onih koji to još nisu učinili – i ne možete reći koliko su nečije ruke prljave samo pogledom na njih.

Dodirivanje proizvoda u trgovini

Koliko je drugih kupaca prije vas uzelo tu jabuku da je pregleda? U redu je biti izbirljiv po pitanju proizvoda koje želite kupiti – ali stavite vrećicu s proizvodima preko ruke kao rukavicu kako ne biste dirali voće i povrće golim rukama – i nemojte vraćati hranu koju ste dotakli, kaže Boyd. Ne samo da riskirate prenošenje bakterija, nego vas i svježi proizvodi mogu zaraziti (zbog čega biste uvijek trebali prati proizvode prije jela).

Usko grupiranje u redove

Stajanje u redovima s razmakom bila je još jedna nova praksa koju je uveo covid. No, kaže Adyanthaya: “Pandemijske norme učinile su proces stajanja u redovima mnogo lakšim, ali sada vidimo povratak guranja, stajanja preblizu, grupiranja i drugog kaosa”, kaže ona.

Ako vam to zvuči poznato tijekom sezone blagdanske kupnje, dajte si malo više vremena da se red smiri ili slobodno otiđite doma i dar kupite online.

