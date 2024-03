Osam svakodnevnih stvari koje mogu postati veliki zdravstveni rizici

Podijeli :

Brojni čimbenici mogu biti rizik za naše cjelokupno zdravlje.

Od životnih navika do vanjskih utjecaja, važno je prepoznati potencijalne rizike kako biste mogli održati optimalno zdravlje.

Stručnjaci su sljedeće stvari prepoznali kao glavne zdravstvene prijetnje.

1) Dehidracija

Do dehidracije dolazi kada tijelo gubi više tekućine nego što je prima, što dovodi do disbalansa elektrolita. To može dovesti do simptoma koji mogu variarti – od blage nelagode do težih komplikacija poput srčanog udara. Nedovoljno konzumiranje vode može dovesti do glavobolje, vrtoglavice, a čak i do problema s bubrezima, prenosi timesofindia.com.

2) Kroničan stres

Kroničan stres je postao jedan od prisutnijih problema diljem svijeta. Produljeno izlaganje hormonu stresa poput kortizola može oslabiti imunološki sustav, povećavajući rizik od kardiovaskularnih bolesti, ali i rizik od mentalnih bolesti poput anksioznosti i depresije.

3) Redovno pijenje alkohola

Povremeno pijenje alkoholnih pića većini ljudi neće škoditi, ali intenzivno i redovito pijenje alkohola može imati loše posljdice po zdravlje. Redovito pijenje alkohola stavlja veliki rizik na jetru, povećavajući rizik od nesreća i ozljeda, a može dovesti i do ovisnosti.

4) Ovisnost o mobitelu

Porast (pametnih) mobitela i brojnih digitalnih uređaja je dovelo do brige o tome kakav utjecaj na zdravlje može imati toliko puno vremena provedenog ispred ekrana. Predugo korištenje mobitela može poremetiti ritam spavanja, umoriti oči i pogoršati simptome mentalnih bolesti poput anksioznosti i depresije.

5) Nedostatak sna

Nedostatak sna može imati dalekosežne posljedice za sveukupno zdravlje. Kroničan nedostatak sna je povezan s rizikom od pretilosti, bolestima srca i kognitivnim padom. Prioritiziranje kvalitetne ‘higijene’ spavanja je ključno za sveukupno zdravlje.

6) Fizička neaktivnost

Pretežno sjedilački način života često povećava rizik od pretilosti, bolesti srca, i problema s mišićima. Redovno tjelovježba je ključna u održavanju zdravlja i vitalnosti. Dodavanje fizičkih aktivnosti u dnevnu rutinu poput joge, hodanja ili bicikliranja može značajno smanjiti rizik od kroničnih bolesti.

7) Pušenje

Unatoč velike svjesnosti društva o zdravstvenim rizicima koje donosi pušenje, to je i dalje jedna od raširenijih loših navika. Ovisnost o nikotinu je najveći uzrok za smrti koje bi se mogle spriječiti diljem svijeta, uključujući rak pluća, respiratorne bolesti i kardiovaskularne komplikacije.

8) Nedostatak sunca i svježeg zraka

Ljudi koji ne provode dovoljno vremena na otvorenom mogu imati nedostatak vitamina D, smanjenju funkciju imunološkog sustava i povećan rizik od promjena raspoloženja. Ako provodite dovoljno vremena na otvorenom možete računati na dobrobiti koje donosi svježi zrak i izloženost sunčevom svjetlu.

