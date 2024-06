Ova tjelesna temperatura je tajna dugog života

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Iako se do sada smatralo da je idealna tjelesna temperatura 36,6 stupnjeva, posljednja istraživanja pokazala su da to uopće nije tako.

Štoviše, ova temperatura može govoriti o mnogim zdravstvenim stanjima – od fizičkih bolesti do poteškoća s mentalnim zdravljem koje na kraju krajeva mogu rezultirati i kraćim životnim vijekom, piše b92.

Povišena tjelesna temperatura: Uzrok, simptomi i što učiniti kad ju imaju djeca?

Naš organizam je vrlo složen sustav, a da bi pravilno radio, potrebna je sinergija između svih njegovih elemenata.

“Glatko” funkcioniranje organizma ometaju brojni faktori – od stresa, preko neredovite i nepravilne prehrane, sve do fizičkih i mentalnih bolesti, a jedan od načina na koji nam tijelo govori da nešto nije u redu je i povišena temperatura.

Je li 36,6 još uvijek “normalna” tjelesna temperatura?

Dugi niz godina vjerovalo se da je “normalna” tjelesna temperatura 36,6.

Međutim, početkom 20. stoljeća ustanovljeno je da tjelesna temperatura ljudi postupno opada iz godine u godinu.

Ovakav trend znanstvenici objašnjavaju manjim brojem upalnih procesa zahvaljujući češćoj upotrebi antibiotika i zdravijem načinu života.

Po današnjim standardima, tjelesna temperatura je idealna ukoliko tek malo premašuje 35.

Što je temperatura tijela niža, to će čovjek dulje živjeti

Oslanjajući se na ove nalaze, znanstvenici su došli do vrlo jasnog zaključka, a to je da je duljina životnog vijeka usko povezana s tjelesnom temperaturom: što je ona niža, to će čovjek dulje živjeti.

Reguliranje prehrane moglo bi biti prvi korak u borbi s povišenom tjelesnom temperaturom, a kao posljedica ove promjene poboljšat će se i mentalno zdravlje.

Autori jednog istraživanja savjetuju i odlaske u saune, pa čak i dulje kupanje toplom vodom.

Na taj način organizam “uključuje” mehanizme hlađenja koji snižavaju tjelesnu temperaturu, prvo privremeno, a u kombinaciji sa zdravijim načinom života – i trajno.

