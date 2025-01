Ove namirnice povećavaju rizik od demencije

Podijeli :

Liječnici predviđaju da će se broj novih slučajeva demencije u SAD-u udvostručiti do 2060. godine, što znači da bi 42 posto, odnosno 2 od 5 Amerikanaca starijih od 55 godina, moglo imati neki oblik ove bolesti.

Iako postoje mnogi znanstveno utemeljeni načini za zaštitu kognitivnog zdravlja, poput rješavanja zagonetki, vježbanja i zdrave prehrane, jednako je važno znati što ne činiti. Na primjer, izbjegavanje određenih namirnica moglo bi smanjiti rizik od razvoja demencije.

Namirnice koje treba izbjegavati

1. Prerađeno meso

Prerađeno meso poput salame, kobasica i slanine poznato je po visokom sadržaju natrija i trans-masti, što je loše za kardiovaskularno zdravlje. Međutim, istraživanje objavljeno u siječnju 2025. u časopisu Neurology sugerira da ova hrana može povećati i rizik od demencije.

Istraživači su analizirali zdravstvene podatke 133.771 odrasle osobe starije od 40 godina i otkrili da oni koji su konzumirali više od četvrtine porcije crvenog mesa dnevno imaju 13% veći rizik od razvoja demencije.

2. Ultraprerađena hrana

Ultraprerađena hrana sadrži dodane šećere, konzervanse, umjetne boje i druge kemijske dodatke. Prema studiji objavljenoj 2022. u časopisu JAMA Neurology, osobe koje više od 20% dnevnog unosa kalorija dobivaju iz ovakve hrane imaju 25% brži pad kognitivnih funkcija, piše Best Life.

3. Ljuta hrana

Studija iz 2019., objavljena u časopisu Nutrients, povezuje unos ljute hrane s bržim kognitivnim padom. Osobe koje su konzumirale više od 50 grama čili papričica dnevno imale su gotovo dvostruko veći rizik od kognitivnog pada.

4. Alkohol

Istraživanje objavljeno 2023. u JAMA Network Open pokazalo je da umjerena konzumacija alkohola (jedno piće dnevno) može smanjiti rizik od demencije za 21%. Međutim, osobe koje konzumiraju tri ili više pića dnevno povećavaju taj rizik za 8%.

5. Umjetno zaslađena pića

Prema studiji iz 2017., ljudi koji konzumiraju barem jedno umjetno zaslađeno piće dnevno imaju tri puta veći rizik od razvoja demencije.

6. Dodani šećeri

Prekomjeran unos šećera može uzrokovati otpornost na inzulin, što je povezano s padom kognitivnih funkcija. Studija iz 2021. objavljena u časopisu The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease utvrdila je da osobe koje piju jedan do sedam zaslađenih napitaka tjedno imaju značajno veći rizik od demencije.

Za smanjenje rizika od demencije preporučuje se prehrana bogata:

Svježim voćem i povrćem

Integralnim žitaricama

Mahunarkama

Orašastim plodovima i sjemenkama

Masnom ribom poput lososa i skuše

Nutricionistica Erin Palinski-Wade ističe da prehrana bogata vlaknima, zdravim mastima i antioksidansima može zaštititi mozak od oksidativnog stresa i upala, koji su glavni uzroci demencije.

