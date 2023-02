Ove navike uništavaju rad naših bubrega

Podijeli :

Izvor: Shutterstock/Ilustracija

Naši bubrezi eliminiraju toksine, nužni su za rast kosti jer reguliraju razinu kalija i fosfora u krvi koji su osnova njihove strukture i zato su su iznimno važni za pravilno funkcioniranje organizma. Aktiviraju i vitamin D iz hrane pretvarajući ga u kalcitriol, koji pomaže u formaciji kosti, a regulirati će i krvni tlak, što je važno za održavanje zdravlja srca.

Dnevno kroz njih prođe 180 litara krvi. To znači da se naša plazma pročisti 60 puta u jednom danu. Od te ogromne količine 99 posto se vraća u cirkulaciju, a samo se otprilike 1,5 litra izluči u obliku urina, prenosi Ordinacija.

Na sreću njihovo zdravlje možemo zaštiti i samo ako promijenimo neke navike koje im štete, a cilj je prevenirati bolesti i održati tijelo zdravim.

Previše proteina

Proteini su esencijalni dio zdrave prehrane, ali ako bubrezi ne rade kako treba, previše proteina im može štetiti. Provjerite s liječnikom odnosi li se ovo na vas, možda ćete morati jesti manje porcije proteina, a jaja, riba i orašasti plodovi su dobar izvor.

Previše soli

Kod nekih osoba veći unos soli može utjecati na povišenje krvnog tlaka i tako utjecati na probleme s bubrezima, ali i voditi do razvoja bubrežnih kamenaca. Kuhinjsku sol odlično će nadomjestiti začinsko bilje koje je bogato mineralima. Osim što fino oplemenjuje okus jela, začinsko bilje sadrži brojne ljekovite sastojke što jačaju imunitet i poboljšavaju probavu.

Umjesto soli možete dodati origano, bosiljak, kopar, majčinu dušicu (timijan), ružmarin, metvicu, lovor, mažuran, kadulju, kardamom, peršin, sjemenke celera, crni papar… Na ovoj promjeni će vam i srce biti zahvalno.

Bez duhanskog dima

Pušite li samo par cigareta na dan – i to je previše, a do danas svi znamo koliko je duhanski dim opasan i za kardiovaskularno zdravlje. Kada pušite, proizvodi se kreatinin u tijelu koji će pronaći svoj put do bubrega i negativno na njih utjecati. Bolesti koje utječu na rad bubrega, poput dijabetesa i visokog tlaka, također pogoršava sklonost cigaretama, a pušačima češće treba dijaliza ili transplantacija bubrega, pokazala su istraživanja.

Pažljivo s tabletama protiv bolova

Svi imamo naviku uzimanja tableta protiv bolova, ali nismo svjesni da to može biti štetno. Iako nisu štetni ako se koriste u malim količinama dugotrajno korištenje tableta protiv bolova, posebno u velikoj količini, štetno djeluje na tkivo i strukturu bubrega te mogu otežati dotok krvi u bubrege. Studija objavljena u magazinu New England Journal of Medicine otkriva kako je u prosjeku oko 5000 slučajeva zatajenja bubrega u Americi rezultat pretjeranog korištenja nekih lijekova protiv bolova. Savjet je da pripazite s potrošnjom lijekova, a pametno je o tome razgovarati i s liječnikom.

