Izvor: Shutterstock

Hrana poput krumpirića oduzima tijelu malo energije dok se probavlja i još uz to ima golemi udio transmasti.

Mnogi nisu svjesni da se ljudski metabolizam s godinama usporava i zbog toga se mnogi u starijoj dobi počnu debljati. Upravo zbog toga je vrlo važno u kasnijoj dobi izbaciti namirnice koje dodatno usporavaju metabolizam, a jedna od tih namirnica je i većini omiljeni pomfrit.

Dijetetičarka Catherine Gervacio otkrila je za SheFinds zašto bi se žene starije od 40 trebale kloniti prženih krumpirića ako žele sačuvati svoj metabolizam, piše 1klik.

“Osim što je bogat masnoćama, pomfrit je hrana koja sadrži prazne kalorije. Drugim riječima, ne sadrži nikakve hranjive tvari, nego samo kalorije, što nije od pomoći za kontrolu težine i zdravlje općenito”, rekla je Gervacio.

Hrana poput krumpirića oduzima tijelu malo energije dok se probavlja i još uz to ima golemi udio trans masti. “Ova pržena i slana namirnica je nevjerojatno ukusna, ali može dovesti do niza zdravstvenih problema, od srčanih bolesti preko dijabetesa do raka. Kada se konzumira u manjoj mjeri, krivac je za gomilanje kilograma i sporiji metabolizam”, pojasnila je tako.

