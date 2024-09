Tamni kolutovi ispod očiju mogu biti znak zdravstvenih problema

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Ako primjećujete tamne kolutove ispod očiju iako se ne osjećate umorno, to bi mogao biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema.

Podočnjaci su prilično česti i obično su povezani s nedostatkom sna. Obično se pojavljuju nakon nekoliko nemirnih noći i često su razlog zašto ljudi kažu da “izgledamo umorno”.

Međutim, umor nije jedini uzrok ovih krugova. Starenje, naprezanje očiju, pušenje, pa čak i genetika – zbog tanje kože na donjem kapku – također mogu pridonijeti, piše Express.

“Alergijski sjaj”

U nekim slučajevima podočnjaci mogu signalizirati širu zabrinutost za zdravlje. Žena na TikToku ostala je zapanjena kada je njezin dermatolog zaključio da ima “alergije u obitelji” jednostavno promatrajući vrećice ispod njezinih očiju.

Žena je podijelila video u kojem je prepričala tvrdnje svog dermatologa da netko u njezinoj obitelji sigurno pati od “astme, peludne groznice, ekcema” ili neke druge vrste alergije, a sve to na temelju njenog izgleda.

“On kaže: ‘Želiš li znati kako znam?’ a ja kažem: ‘Da!’. On kaže: ‘Imaš alergične sjajiće ispod očiju’. “Mislio sam da je to samo zato što ne spavam, ali on reče, ‘Ne, to je zapravo zbog začepljenja krvnih žila. One proizvode pigment i to pokazuje da su alergije prisutne u obitelji'”, rekla je.

Ovaj “alergijski sjaj”, također poznati kao alergijski facies i periorbitalna hiperpigmentacija, uzrokovani su začepljenošću u nosu i sinusima koji također začepljuju male vene ispod očiju.

Podočnjaci mogu biti potaknuti bilo kojom alergijom na nos, uključujući peludnu groznicu ili alergiju na prašinu, pa čak i neke alergije na hranu. Međutim, neće svi s nazalnim alergijama razviti ove sjaje. Vjerojatnije je da će se pojaviti ako vaše alergije utječu i na vaše oči, navodi Health Line.

Osim podočnjaka, drugi simptomi mogu uključivati ​​suzenje ili svrbež očiju, svrbež u grlu ili nepcu, začepljenost nosa, pritisak u sinusima ili curenje iz nosa ako su uzrok vaše alergije.

