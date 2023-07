Trener za N1 objasnio zašto žene moraju imati više masnoće u tijelu

Podijeli :

Mnogi pred ljeto kreću sa sve intenzivnijim treningom i dijetama. No, kilogrami koji se skinu na taj način, brzo se vrate. U N1 Newsnightu gostovao je Selver Kasa, bivši bodybuilding natjecatelj, a sada trener, koji je upozorio na greške koje mnogi rade kada žele izgubiti kilograme.

Selver Kasa godinama radi s klijentima u svojoj teretani. Na pitanje o tome dolaze li ljudi u teretanu zbog zdravlja ili izgleda, kaže: “Zbog zdravlja dolaze oni kojima je netko rekao da bi trebali vježbati, a to su najčešće doktori. Dok zbog izgleda dolaze osobe kojima je vrlo bitan fizički izgled. Zdravlje bi ipak trebalo biti na prvom mjestu. Žao mi je što je danas sve tako površno što se fitnessa tiče. Je li to zbog medija, Instagrama, TikToka, gdje su nekakva kriva izobličena poimanja o samom fitnessu. Sport je usko povezan s ljudima. Mi smo stvoreni da se krećeno. Genetski smo određeni da se krećemo i to direktno utječe na naše zdravlje”.

Sve je više poremećaja u prehrani zbog trendova na društvenim mrežama. Trener komentira: “To vodi u ponor jer tijelo ne funkcionira sa toliko malo kalorija. Naš mozak i tijelo očekuju da im date energiju. Ne možemo biti agresivni prema svom tijelu, da mu dajemo puno rada, a da ga ne nagrađujemo hranom. Zamislite da radite konstantno, a ne dobivate plaću. Nikako te niske kalorije, kalorije moraju biti u sam korak s aktivnošću. Ako je kvalitetna hrana, nema bojazni od debljanja nikakvih”.

“Ako ćemo gledati kod žena koje bi htjele biti jako fit ili jako mršave, smanjenje potkožnog masnog tkiva ispod 12 do 15 posto je jako opasno. Žene moraju imati veću masnoću zbog same maternice, zbog same mogućnosti da postanu majke. Tijelo se gradi, priprema masnoću, to je sastav tijela da bi jednog dana osiguralo plod. Nikako niske razine potkožnog masnog tkiva kod žena jer to utječe na hormone jako puno. Kroz samu mjesečnicu žene doživljavaju padove zbog promjene hornoma, dodamo li tome izgladnjivanje, dodatno će opteretiti svoje hormone. Posebno kod žena koje žele biti majke ili koje su majke. Sami manjak hrane jako utječe i na mentalno zdravlje što opet nije dobro za okolinu i zajednicu – tako da, nikako”.

“Nijedna dijeta nije održiva. Najbolji put je uravnotežena prehana što znači da konstantno jedemo i uhgljikohidrate i proteine i masti i da se to jede u jednom obroku kako bi aktivirali glukagon i inzulin. Glukagon pokreće, a inzulin skladišti. Ta dva hormona najbolje rade u sinergiji”, ističe Kasa.

“Samo razmišljanje o početku treniranja je veliki korak. Ako osoba ne zna kako započeti, ima jako puno ljudi koji nam mogu pomoći u tome. Ali počnimo s hodanjem. Hodanje je osnovni obrazac kretanja u kojem možemo jako puno doprinijeti svom zdravlju i krvožilnom sustavu. Ako je netko jako pretio, nemoguće da će on ostvariti 8.000 koraka – nemoguće je nositi taj teret zbog pritiska na koljena, zglobove, kukove. Ali ako ćemo gledati po nekom zdravstvenom statutu, nekih 7.500 tisuća koraka ili tjedno 150 minuta bavljenja nekom aktivnošću. To je na dnevnoj razini nekih 30 minuta. Ako nam naše stanje to dozvoljava, možemo napraviti sat vremena hodanja svako drugi dan”.

Kad je riječ o hrani, trener kaže: “Nije svatko spreman da organizira i da si pripremi hranu za kroz dan. Ali svaki put kad se ide jesti, bitno je da čovjek osvijesti hranu na tanjuru. Da se samo malo educira o hrani, koja je kvalitetna i bogata nutrijentima, a koja ne. Sigurno ćete birati rađe neku voćku poput jabuke ili naranče koje imaju niski glikemijski indeks što je idealno za aktivaciju samog inzulina. Pridodamo li tome neki protein ili neki sir i uz to dodamo neku zdravu masnoću, primjerice orašaste plodove, maslinovo ulje – mi smo stvorili odličan obrok. Odemo u trgovinu, uzmemo dvije jabuke, komad svježeg sira, zagrabimo par badema i dobili smo makronutrijentski jako dobro posložen obrok u kojem imamo kvalitetne proteine iz sira, niski postotak masnoće – nebitno koliko, kvalitetni je protein. Zatim imamo kvalitetni hidrat od jabuke koji je niski glikemijski indeks, fruktoza, puno vode, puno vitamina i imamo kvalitetne masti iz badema. Tu imamo kvalitetni obrok koji će nas hormonalno izbalansirati. Imat ćemo i glukagon i inzulin i razina šećera će nam biti idealna. Čim je šećer visok, požuda za hranom, čim je nizak, opet požuda za hranom. Treba ga dovesti u stanje da je harmonija”.

Naglašava da je u cijeloj priči presudan kontinuitet: “Vježanje nije sprint, nego maraton u koji ulazimo svjesno i pokšavamo sebi poboljšati prije svega zdravstveni karton, a nakon toga dolazi izgled. Ali ako i treniramo zbog izgleda isto nije loše jer će se to opet odraziti na naše zdravlje”, kaže Kasa.

Na kraju, upozorava da čovjek ne može živjeti cijeli dan na salati, odnosno da izgladnjivanje stvara kontraefekt: “Dobijete nutrijente, ali to ne vodi nigdje. Gasimo hormone zadužene za preradu hrane – inzulin, gasimo glukagon, tijelo aktivira aparate za preživljavanje, usporava se metabolizam. Tijelo počne razgrađivati muskulaturu, aminokiseline prerađivati u energiju – gura to u masne naslage, znači dobivamo masnoću i debljamo se, a da praktički ništa ne jedemo. To je vrlo opasno”.

“Trening potiče hormone zadovoljstva i sigurno ćete ga zavoljeti ako ćete to dugoročno raditi. Za godinu dana ćete biti presretne i zdrave osobe”, zaključuje.

