Jedan hrvatski grad oduševio Britance: “Zovu ga malom Venecijom”

Britanski The Sun objavio je članak u kojemu hvale jedan hrvatski grad za koji navode da je potcijenjeno mjesto za odmor. U pitanju je grad Trogir, a navode da je za Britance super to što je udaljen od Engleske svega nekoliko sati i što su avionske karte do Trogira prililčno jeftine.

Stari grad Trogir često nazivaju “malom Venecijom”, a uz to je prilično blizu Splita. Conde Nast Traveler ga je ranije ove godine proglasio jednim od “najpodcijenjenijih” europskih odredišta, a Accor ga je proglasio drugim najboljim odredištem za putnike koje zanimaju plaže i kultura.

The Sun podsjeća da je UNESCO uvrstio staru gradsku jezgru Trogira u popis svjetke baštine, ali list naglašava da postoje i brojne atrakcije, kafići, restorani u kojima možete uživati, pri čemu su mnogi od njih smješteni duž šetališta uz more.

Grad je također popularan za odmor na jedrenju, s dvije marine koje služe kao dom brojnim luksuznim jahtama i izletima brodom.

U Trogiru su se snimale i scene za brojne TV serije, uključujući i planetarno popularnu Igru prijestolja (grad Qarth) te Doctor Who, piše The Sun.

