Veliko otkriće: Arheolozi pronašli grobnicu Svetog Nikole

Izvor: Grianghraf/Unsplash/Ilustracija

Veliko otkriće u Turskoj. Znanstvenici su u ostacima stare crkve, koja je još tijekom srednjeg vijeka bila potopljena zbog rasta razine mora, pronašli grobnicu Svetog Nikole. Iznad grobnice, na temeljima potopljene crkve podignuta je nova bizantska crkva koja je 1982. proglašena spomenikom Svjetske kulturne baštine i koja je sve do sada čuvala ovu veliku tajnu.

Ovo otkriće još je jedan dokaz prijašnjim tvrdnjama kako je sveti Nikola živio i umro u Turskoj. Ovaj svetac, koji je živio između 270 i 340 godine, rođen je bogatoj obitelji te je, nakon što su mu roditelji preminuli tijekom epidemije, naslijedio veliko bogatstvo. No on to bogatstvo nije potrošio na sebe, već ga je dao siromašnima te je upravo on, naglašavaju na Daily Mailu, inspiracija iza priče o Djedu božićnjaku. Sveti Nikola bio je biskup u Myreu, a po nalogu cara Dioklecijana, neko je vrijeme proveo i u zatvoru.

Prva crkva koja je potopljena rastom Sredozemnog mora otkrivena je prije 5 godina tijekom elektronskog istraživanja ispod nove crkve koja je naknadno sagrađena nekoliko stoljeća poslije nazvana crkva Sv. Nikole. U njoj su arheolozi otkrili mozaik i kameni pod prethodne crkve, ispod kojih je otkrivena grobnica koja, vjeruju istraživači, zaista čuva ostatke ovog sveca, piše Zimo pozivajući se na Daily Mail.

Prema dosadašnjim dokumentima vjerovalo se kako je njegovo tijelo sahranjeno u crkvi koja nosi njegovo ime, no točno mjesto pokopa uvijek je bila misterija. Znanstvenici vjeruju kako je nakon smrti pokopan u crkvi u turskom Demreu, a prema prijašnjim vjerovanjima, njegovo je tijekom prokrijumčareno u talijanski grad Bari još u 11 stoljeću. No turski arheolozi sada tvrde kako kosti koje su prokrijumčarene u Italiju ne pripadaju Sv. Nikoli, već nekom nepoznatom svećeniku, dok su posmrtni ostaci ovog poznatog sveca cijelo vrijeme ostali na istom mjestu, u grobnici koja je sada otkrivena.

