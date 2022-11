Podijeli:







Izvor: N1

Tin Koren, tajnik Udruge Strujni krug, u N1 Newsnightu komentirao je inicijativu da se nakon 2035. godine prestane s prodajom automobila na benzin i dizel. Koren kaže da je taj cilj dosta realan.

“Razvoj automobila bez emisija štetnih plinova ide u jako dobrom smjeru. Osim električnih automobila razvija se i dosta novih tehnologija. U narednih 15 godina možemo vidjeti veliki napredak i realno ostvarenje cilja”, rekao je Koren.

“Svaka država će sad morati vidjeti koliki će njima biti tranzicijski period i kako će se prilagoditi odluci Europske unije. Rekao bih da je veći pritisak na samim proizvođačima automobila jer ih se želi potaknuti da ubrzaju razvoj vozila s nultom stopom emisije štetnih plinova”, dodao je.

Prema sadašnjem stanju na tržištu automobila vidi se da se ide prema tome, svi proizvođači elektrificiraju voja vozila. Volkswagen je rekao da će do 2033. prestati proizvoditi benzince i dizelaše, Mercedes o 2035.

U Hrvatskoj, kaže Koren trenutno ima oko 4100 električnih automobila, što je 1100 više nego prošle, a moramo uzeti da je prodaja bila dosta loša bog krize u industriji.

Mnoge kupce muči cijena. “Ovisi kakav auto kupujete. Manji, gradski auto je od 130 do 180 tisuća kuna, naravno uz poticaje koji su 40% vozila ili maksimalno 70.000 kuna. Neka viša klasa, tu je prosječna cijena 250-290 tisuća kuna, a SUV-ovi i luksuzniji električni automobili su o 350.000 pa nadalje”, kaže Koren.

Što se tiče punjenja, u Hrvatskoj je preko 800 punionica s preko 1500 priključaka. “Ali treba uzeti u obzir da više od 60 posto ljudi doma puni automobil tako da su punionice uglavnom slobodne.”

Koren je najavio pilot-projekt od iduće godine. “Punjači će se ugrađivati u stupove javne rasvjete u šest velikih gradova, s time bi se do 2025 trebalo pokriti 95 posto potreba vozača električnih automobila.”

Ne treba strahovati ni oko baterija, kaže Koren: “Svaki proizvođač daje na svoju bateriju garanciju od 8 do 10. Kad se ona pokvari ne mijenja se cijela, nego samo određene ćelije. S time se smanjuju troškovi održavanja. Kada dođe na 25 posto kapaciteta, ta baterija se 20 godina može koristiti kao skladište za solarnu energije, a kad odradi svoj životni životni vijek u 99 posto slučajeva se mogu reciklirati”.

Broj električnih automobila raste iz godine u godinu, a Koren predviđe da će to još naglo ići gore. U Hrvatskoj je taj rast u dvije godine bio 400 posto.

“Kad bi sad sva nova vozila koja se prodaju bila električna, to je oko 60.000 godišnje, Hrvatska bi za 30 do 32 godina u potpunosti imala električni vozni park”, rekao je Koren.