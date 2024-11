Ako ne poštujete ovo pravilo u Njemačkoj možete platiti kaznu do 50.000 eura

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Svatko tko prekrši ovu zabranu u Njemačkoj suočit će se s novčanom kaznom do 50.000 eura. Vlasnici kuća i stanova stoga trebaju biti posebno oprezni, jer se ovaj prekršaj u Njemačkoj smatra upravnim prekršajem.

Kako biste izbjegli visoke kazne, trebali biste znati ovaj zakon o grijanju. U suprotnom, vlasti će od vas tražiti da platite ako prekršite ovo pravilo. A to može biti prilično skupo za pogođene, navode njemački mediji.

Za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna od 50.000 eura

Zbog klimatskih promjena EU si je postavila visoke ciljeve. Cilj je postići klimatsku neutralnost do 2050. No, Njemačka ide korak dalje. Njemačka si je postavila cilj da bude klimatski neutralna do 2045., pet godina ranije od cilja EU-a, prenosi Fenix Magazin.

Ekološki prihvatljivo grijanje igra važnu ulogu. Razna vrste grijanja su važan generator emisije CO₂ koju nastojimo smanjiti. Zato, između ostalog, postoji Zakon o energetici u zgradarstvu (GEG).

Cilj je koristiti manje fosilnih goriva kao što su prirodni plin i lož ulje. Umjesto toga, fokus je na obnovljivim izvorima energije. Zbog toga su Zakonom o grijanju predviđene kazne za kršenje novih propisa.

Na primjer, ako je grijanje starije od 30 godina, svakako ga treba zamijeniti. Regulacija temperature često je problematična, a neučinkoviti sustavi dovode do visokih emisija. Tko se ogluši o zakon o grijanju morat će u hitnom slučaju platiti kaznu do 50.000 eura.

Ove iznimke postoje prema zakonu

Ako imate starije grijanje na plin ili ulje, trebali biste ga provjeriti i zamijeniti ako je potrebno. Međutim, zakon predviđa i neke iznimke. Ako sustavi grijanja rade s kondenzacijskim ili niskotemperaturnim kotlovima, ne postoji obveza njihove zamjene. Oni se smatraju energetski učinkovitijima i stoga na njih ne utječe uredba.

Osim toga, novi vlasnici također trebaju zamijeniti stare sustave grijanja u roku od 2 godine. Prije nego što stručnjake povjerite da obave posao, vrijedi saznati o državnom financiranju i prijaviti se za njega.

Vlasnici često mogu znatno uštedjeti jer su subvencije sada i do 70 posto.

