Kupujete na Crni petak? Iz Udruge potrošača upozoravaju na jednu stvar: “To je prevara potrošača”

Podijeli :

Ana Knežević iz Udruge potrošača razgovarala je s našom Lanom Horvat o sniženjima tijekom Crnog petka. Otkrila je zbog čega se potrošači javljaju i na što se žale.

“Javljaju se potrošači, ono što se događa jest da cijene zapravo nisu snižene. Jedna gospođa nam se javila da je prije tri tjedna kupila proizvod, sad je vidjela da je oglašeno sniženje 70%, došla je u nadi da će to kupiti puno jeftinije, ali bila je ista cijena, a onda druga je bila puno viša. Toga ima, na to potrošači trebaju paziti, po zakonu je propisano najniža cijena u 30 zadnjih dana i ova snižena cijena, i to se usporedi, je li taj postotak koji se relklamira stvarno iskazan”, objasnila je Knežević.

Osvrnula se i na iskazivanje sniženja na način da su proizvodi sniženi do 50 ili do 70%, navodeći da je to prevara potrošača jer je više proizvoda sniženo znatno manje od tog iskazanog postotka.

“To je zapravo prevara potrošača, to ‘do’ je jako mali, a ona brojka postotka je velika, potrošači traže gdje su ti popusti 70 posto, a toga nema, znači 20, 30 ili 40 posto. Nismo dobro kopirali Crni petak”, poručila je Knežević.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Matematički zadatak koji je posvađao mnoge: Je li rješenje 1 ili 4? Ovdje mnogi zapnu Žitarica koju jedu rijetki, a jako je zdrava: Čuva srce, jača kosti, a izvrsna je i za probavu