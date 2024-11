Uoči Crnog petka provjerili smo sniženja. Ne gledajte veliku brojku, nego malu riječ ispred nje

Podijeli :

Marko Lukunić/PIXSELL/ilustracija

Sutra je petak, Crni petak, dan "spekatakularnih" sniženja. No, o spektakularnosti sniženja, otkako je taj izvorno američki konzumerski običaj (Black Friday) pustio korijenje i kod nas, dalo bi se raspravljati.

Gotovo svi koji su proteklih dana i tjedana govorili o fenomenu Crnog petka ustvrdili su da ovdašnji popusti nisu ni blizu onima u SAD-u gdje Black Friday podrazumijeva maksimalno moguća sniženja, na korak do “badava” – po 80 i 90 posto.

“Tamo se zaista na Crni petak televizor ili nešto slično može kupiti za bagatelu pa kupcima onda vrijedi prespavati pred trgovinom”, kazala nam je nedavno Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP).

Crni mjesec, Crni tjedan, Cyber Monday…

Ekstenzije “Crnog petka” traju već neko vrijeme. U online trgovinama od početka studenog već traje “Crni mjesec”, a mnoge fizičke trgovine od prošloga petka već su oglasile tzv. “Crni tjedan” s prigodnim sniženjima. Povrh svega, za one koji propuste Black Friday, u ponedjeljak ih u web-shopovima čeka i Cyber Monday s dodatno sniženim cijenama.

Uoči pravog Crnog petka provjerili smo u desetak različito specijaliziranih web-trgovina kolike popuste nude i što se iza tih popusta krije.

Prvo što smo uočili jest da nema (moguće da su nam promakle) trgovina koje nude popuste od 90 posto. No, puno ih je koje reklamiraju popuste “do 80 posto”, pri čemu postoji kvaka. Ona je u tome da umjesto na primamljivo visoku brojku (80 posto!) pažnju valja obratiti na malu dvoslovnu riječ “do”. Popust “do 80 posto” ne znači nužno da je u ponudi hrpa artikala čija je cijena snižena za 80 posto.

Jedan artikl “do 80 posto”, ostali puno manje

Primjerice, jedna trgovina pokućstvom i opremom za dom mami kupce “popustima do 80 posto”. No od svih artikala koje smo vidjeli u prigodnom digitalnom letku te trgovine tek je jedan jedini (madrac) zaista bio snižen 80 posto. Cijene velike većine ostalih artikala snižene su u rasponu od 30 do 60 posto.

Jedan salon namještaja u svome “black week” katalogu također je objavio popuste “do 80 posto”. Od stotinjak proizvoda iz kataloga, spomenuto sniženje odnosi se tek na jednu komodu. Jedan model tapeciranog stolca, dvije kuhinje i jedan model madraca sniženi su 70 posto, dok su sniženja cijena ostalih artikala također u rasponu od 30 do 60 posto.

Skromn(ij)i popusti na bijelu tehniku

Kada su bijela tehnika i kućna elektronika u pitanju – što su redovne cijene proizvoda veće, to su popusti manji. Stoga su vrlo male šanse da ćemo kod nas, kao u prizorima “iz Amerike”, vidjeti ljude kako masovno iz trgovina iznose televizore, računala, kućna kina…

U jednoj takvoj web-trgovini, bluetooth slušalicama je cijena snižena 15 posto (sa 155 na 131 euro), laptopi su u “crnome tjednu” jeftiniji za desetak posto (s 3410 na 3070 eura, primjerice), hladnjacima i štednjacima cijene su također snižene 10 posto, a ni sniženje od 20 posto na kuhalo za vodu (s 20 na 16 eura) nije u duhu onog izvornog američkog, nego domaćeg hrvatskog crnog petka.

Najčešća sniženja od 30 do 50 posto

Popusti na odjeću i obuću, osobito sportsku, doimaju se najizdašnijima. U nekoliko web-trgovina, ali i na web-stranicama fizičkih trgovina u pravilu se reklamiraju sniženja do 50 ili 60 posto na te artikle. Jedna, pak, reklamira sniženja do 70 i 80 posto.

Ondje smo opipljivo pravi popust uočili za dječju majicu s kapuljačom (“hudicu”) čuvenog brenda čija je cijena snižena s 53 na 17 eura iliti 67 posto. Još je povoljnijie (a to ide u onih “do 80 posto”) popust na tenisice za djevojčice, također jednog poznatog brenda, čija je cijena sa 60 spuštena na samo 13 eura iliti 78 posto. No, osim tih, druge popuste “do 70 i 80 posto” nismo uočili.

Tražeći preko interneta nismo pronašli ijendu trgovinu koja bi nudila popuste do 90 posto, ali smo naišli na jednu outlet trgovinu odjeće koja je objavila da ima popuste “do 85 posto”. Sve u svemu, najčešća gornja granica oglašenih sniženja na Crni petak u domaćim trgovinama je 70 posto. No u tim je trgovinama zapravo vrlo malo proizvoda sniženih u toj mjeri. Sniženja Crnog petka u Hrvatskoj većinom su od 30 do 50 posto i to je nekakav prosjek.

