Brodić: Pitanje je koliko je prostora ostalo za smanjenje trošarina na gorivo

Izvor: N1

Ivan Brodić s portala Energypress gostovao je u Novom danu i komentirao najave o povećanju cijena goriva.

“Vlada je na liniji intervencionizma zbog toga što je i većina zemalja Europske unije u velikom dijelu na istoj liniji i vidjet ćemo kakve će na forumima ministara biti donesene nove europske uredbe odnosno kakve će biti ideje, ali meni se čini da nema razloga očekivati da će Vlada napustiti tu svoju intervenciju na tržište goriva”, rekao je Brodić.

Komentirajući Vladina ograničenja cijena goriva, kao i zahtjeve javnih službi za povećanjem plaća, Brodić je rekao da će se vjerojatno ići na nova zaduženja i nove rebalanse proračuna.

“Možemo pričati koliko je to dobro za našu budućnost, ali država i Vladine administracije u ovakvim krizama i vremenima idu tim smjerom jer su svi koji traže nešto od proračuna zapravo glasači”, rekao je Brodić.

“Kad govorimo o cijeni goriva treba biti oprezan jer pitanje je koliko je ostalo prostora vezano uz smanjenje trošarina na gorivo, jer postoji ta europska uredba o minimalnim trošarinama, koje smo mi potpisnici, tako da se ispod toga vjerojatno neće ići. Pitanje je i koliko će Vlada zadirati u marže distributera. Vidjet ćemo u kojem će smjeru ići, ali svjedoci smo velikih potresa barem na tržištu kad govorimo o cijeni dizela”, rekao je Brodić.

Istaknuo je i da se ruska nafta može nadomjestiti jer se radi o 10 ili 11 posto europskog tržišta.

“Posve je sigurno da je to moguće napraviti, međutim, to će biti dosta skupo jer incidentni ugovori su po prirodi skupi, a većina opskrbljivača ima dugoročne ugovore. Kod nafte je puno jednostavnije nadomjestiti ruski izvoz nego kod drugih energenata, poput plina, međutim sve je to moguće, ali pitanje je vremena i pitanje je hoćemo li kroz ovu zimu i dio sljedeće godine to moći napraviti”, rekao je Brodić.

