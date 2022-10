Podijeli:







Izvor: Pixabay / Ilustracija

Tin Bašić s portala cijenegoriva.info za N1 je komentirao kakve cijene goriva možemo sada očekivati.

“Postoji velika vjerojatnost da će doći do drastičnijeg rasta cijena naftnih derivata na benzinskih postajama. Možemo očekivati novu uredbu Vlade u skladu s tim”, kazao je Bašić.

Komentirao je i što se može očekivati od nove uredbe. “Pretpostavljam da će pravila igre kao i dosad biti jednaka – trošarine bi mogle ostati na razinama kao i sada, a jedina razlika bi mogla biti inicijalna cijena derivata, nabavna cijena derivata s mediteranskog tržišta.”

VEZANA VIJEST Brodić: Pitanje je koliko je prostora ostalo za smanjenje trošarina na gorivo

On dodaje da ovakvo stanje i stalno donošenje uredbi može trajati sve dok traje ova kriza. “Vjerujem da će Vlada morati nastaviti s uredbama do daljnjeg. To može trajati unedogled.”

Bašić je komentirao i najave da bi cijena dizela mogla jako skočiti. Objasnio je zašto je dizel tako važan i zašto bi sada mogao naglo poskupjeti.

“Dizela očigledno nema dovoljno na mediteranskom tržištu i na zalihama, a s obzirom na to da je eurodizel okosnica cijelog gospodarstva – sav prijevoz i logistika se temelje na dizelu – kamioni, bageri, kombiji, svi voze na eurodizelu; dakle, ako je temelj gospodarstva i logistike eurodizel, onda se troši više nego benzin pa je i potražnja velika. Ako je potražnja velika, a nema ga na zalihama, normalno je da cijene rastu”, objasnio je Bašić.

Istaknuo je da je situacija s Ukrajinom dovela do velikog poremećaja na tržištu.

“Cijene su nam trenutno visoke, ali maloprodajna cijena naftnih derivata nije visoka kao ljetos. Postoji određeni pad u posljednjih nekoliko mjeseci, a što će biti u budućnosti, mislim da nitko tko se ovim bavi nema hrabrosti to predvidjeti, ne znamo što će biti za tjedan dana”, rekao je Bašić.