Pileći file u susjedstvu postao skuplji od teletine

Ispada da je proizvodnja pilećeg mesa najskuplja, dok je zapravo, kažu poznavatelji, najjeftinija.

Kilogram pilećeg filea u mesnicama i na tržnicama diljem Bosne i Hercegovine dostizao je cijenu i do 16 maraka (8,18 eura) po kilogramu, ovisno o tržištu. Velibor Popović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja peradara Republike Srpske i direktor “Perutnine Ptuj” iz Srpca, u razgovoru za “Nezavisne novine” ističe da su cijene piletine već duže vrijeme stabilne, barem kod njih, piše Poslovni dnevnik.

Rast proizvodnje

“Veleprodajna cijena pilećeg nadjeva kreće se od 11 do 11,50 KM s PDV-om”, kaže Popović. Ističe da u tvrtki nemaju problema s nedostatkom ovog mesa te da ove godine imaju veću proizvodnju nego lani, sigurno za 15 posto.

“Cijene će ostati na sadašnjoj razini jer se na tržištu sirovina ne događa ništa značajnije”, rekao je Popović i dodao da bi sadašnje cijene piletine trebale ostati na ovoj razini do kraja godine te da se ne očekuje povećanje.

“Ali što se tiče cijena za sljedeću godinu, one će ovisiti o žetvi soje i kukuruza, tako da je zadnji kvartal ove godine priprema za sljedeću godinu, a ovisno o usjevima i prinosima žitarica možemo plan za narednu godinu”, rekao je Popović.

Edin Jabandžić, predsjednik Koordinacionog odbora uzgajivača peradi Bosne i Hercegovine i izvršni direktor firme “Madi” iz Tešnja, rekao je da je nemoguće razdvojiti tržište FBiH i Srpske i da su cijene identične.

“Ravnomjerno opskrbljujemo tržište Federacije i Republike Srpske. To su cijene koje su trenutne, kreću se od 11 do 11,50 KM, maksimalne cijene koje su od proizvođača do trgovačkih lanaca”, kazao je Jabandžić i istaknuo kako ne bi trebalo biti skoka cijena u narednom razdoblju.

Kako je rekao, teško je prognozirati što će se dalje događati. Godina je bila teška jer su, prema njegovim riječima, žitarice podbacile u prinosima za gotovo 50 posto. U najpoznatijoj banjalučkoj mesnici “Kod Laza” kazali su da kod njih kilogram pilećeg filea već duže vrijeme košta 16 maraka.

“Cijene se nisu mijenjale jako dugo, sigurno u posljednja dva-tri mjeseca”, kazali su iz ove mesnice. Iz trgovačkog centra u Banjoj Luci ističu da kilogram pilećeg filea košta 13,50 KM po kilogramu.

Previsoke cijene

Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja za zaštitu potrošača “Don” Prijedor, kazala je da je piletina nekada bila najjeftinije meso koje je bilo dostupno svim potrošačima.

“Danas je kilogram filea skuplji od kilograma teletine”, kazala je Marić i dodala da je ovo meso poskupjelo do te mjere da ispada da je proizvodnja pilećeg mesa najskuplja, dok je zapravo, kako kaže Marić, najjeftinija.

“Cijene se razlikuju od tržišta do tržišta i previsoke su. Budući da imamo slobodno formiranje cijena, očito je nebo granica za tržišta”, rekao je Marić. Dodaje da je segment stanovništva koji živi od 500 KM ugrožen ovakvim cijenama, pa si ne može priuštiti ni pola kilograma mesa tjedno.

