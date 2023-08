Cijene riže naglo porasle, evo i zbog čega

Podijeli :

Cijene riže porasle su na najviše u gotovo dvanaest godina, nakon što su indijska zabrana izvoza riže i nepovoljni vremenski uvjeti umanjili proizvodnju i opskrbu glavnom hranom u Aziji, prema UN-ovoj agenciji za hranu.

“Cijena globalne cijene riže je posebno zabrinjavajuća”, rekao je Qingfeng Zhang, viši direktor iz Azijske razvojne banke, za CNBC. “Ono što se čini jasnim jest da će se volatilnost cijena hrane nastaviti u narednim mjesecima.”

Osim u Indiji, inflacija hrane u Aziji je do sada ove godine relativno umjerena.

No splet čimbenika potiče strahove da bi nestašica zaliha riže mogla označiti povratak širokom porastu cijena drugih prehrambenih proizvoda u Aziji.

Među njima: ekstremna klima uzrokovana globalnim zatopljenjem, uz pojavu El Niña prvi put u sedam godina, rusko povlačenje iz crnomorske inicijative žitarica i protekcionistička prehrambena politika u obliku trgovinskih ograničenja.

El Niño je vremenski fenomen izazvan zagrijavanjem temperature vode u istočnom i središnjem ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, koji donosi divlje vremenske uvjete koji su izazvali katastrofu na globalnoj razini.

Na vrhuncu krize cijena hrane 2010.-2012., Azijska razvojna banka procijenila je da je rast međunarodnih cijena hrane od 30% u 2011. doveo do poskupljenja riže za 10% u Aziji u razvoju i umanjio 0,6 postotnih bodova bruto domaćeg proizvoda rast za neke zemlje uvoznice hrane u regiji.

Naglašavajući kako više cijene hrane narušavaju kupovnu moć, ADB je u to vrijeme sugerirao da bi rast domaćih cijena hrane od 10% u Aziji u razvoju gurnuo 64,4 milijuna u siromaštvo, na temelju granice siromaštva od 1,25 dolara dnevno. To bi za to vrijeme značilo povećanje stope siromaštva sa 27% na 29%.

Sasvim sigurno, većina azijskih zemalja moći će izdržati šok opskrbe samo rižom.

“Cijene su definitivno skočile, a to pridonosi uzbuni, ali i anegdotskim pričama o ljudima u panici”, rekla je Erica Tay, ekonomistica iz Maybanka koja pokriva Tajland i Kinu. “Ali ako pogledate ukupnu ponudu i potražnju, azijske zemlje su u poziciji da prebrode ovaj šok cijene i ponude na tržištu riže.”

