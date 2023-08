Temperature idu i do 37 °C: Četiri grada na udaru. Potom prijeti oluja

Na pitanje što je s olujama, meteorolog kaže:

‘Prema današnjem prognostičkom materijalu, potkraj nedjelje i noći na ponedjeljak očekujemo izražajni prodor sa sjeverozapada. Sada samo ovisi o tome hoće li zahladiti u prizemlju ili po visini. Ako će zahladiti najprije po visini, tada možemo očekivati zaista žestoke oluje i superćelijske kumulonimbuse. Naravno, o tome svakako treba pratiti vremenska izvješća pa ćemo vidjeti hoće li taj prognostički materijal biti dosljedan kao što je to i do sada’.

Opasnost do toplinskih valova do kraja tjedna



Vrlo velika opasnost od toplinskih valova od utorka do petka najavljena je za riječko i dubrovačko područje, a do srijede na kninskom i splitskom području. Za te je gradove do kraja tjedna izdano crveno upozorenje.

Velika opasnost od toplinskih valova u četvrtak i petak bit će i u Osijeku, za koji je izdano narančasto upozorenje, dok je za petak narančasto upozorenje izdano i za Zagreb, Karlovac i Gospić.