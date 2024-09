Pogledajte kako se kreću cijene stanova za najam u pet gradova: Neki koštaju više od 6000 eura

Podijeli :

Njuškalo je objavilo analizu gdje je trenutno najisplativije tražiti stan za najam s obzirom na cijenu i količinu ponude u Zagrebu, Splitu, Zadru, Osijeku, Varaždinu i Rijeci.

Zagreb

Ponuda stanova za iznajmljivanje u Zagrebu je vrlo široka, a najniža tražena cijena je 280 eura dok je najviša 6138 eura, a veličina stanova kreće se od 15 m2 do 350 kvadrata. Analizirali smo kretanje traženih cijena najma po zagrebačkim kvartovima za stanove do 55 kvadrata.

U Cvjetnom naselju za takve stanove tražena cijena je u prosjeku 500 eura, a na Borongaju nešto više od 560 eura. U Dubravi se za stanove ove kvadrature traži u prosjeku od 570 do 660 eura i to za stanove u Klaki 572 eura, u Donjoj Dubravi 583 eura dok za Gornju Dubravu cijena raste na 660 eura. Za najam stana ove veličine u Prečkom treba izdvojiti u prosjeku 605 eura, dok se na Jarunu prosječno traži 609 eura.

Na Knežiji je u ponudi 20 stanova do 55 kvadrata, a prosječna tražena cijena za njih je 650 eura. Ponuda na Trešnjevci je veća i može se birati između više od 60 stanova ove veličine, a u prosjeku najmodavci za njih traže do 677 eura. Najam stana do 55 m2 na Maksimiru u prosjeku je oglašen po cijeni od 680 eura, a u ponudi je trenutno gotovo 30 ovakvih stanova.

Split

Za Split je raspon traženih cijena mjesečnog najma od 200 do 5000 eura. Veličina stanova u ponudi kreće se od 14 do 360 metara kvadratnih. Kao i za Zagreb analizirano je kretanje traženih cijena najma po kvartovima za stanove do 55 kvadrata.

Na Pujankama je tražena cijena za najam stanova do 55 m2 najmanja te se za takav stan treba u prosjeku izdvojiti oko 528 eura. U četvrti Dobri trenutno je 10 aktivnih oglasa za ovaj tip stana, a prosječna tražena cijena mjesečnog najma je 578 eura, dok će te na Firulama u prosjeku morati izdvojiti 580 eura mjesečno. Najviše stanova ovog tipa oglašeno je za Žnjan gdje je prosječna tražena cijena 643 eura i za Radunicu gdje je tražena cijena u prosjeku je 607 eura.

Za stan u Splitu 3 prosječna cijena mjesečnog najma je 658 eura za stanove do 55 metara kvadratnih. Stanovi ovog tipa u Lučacu i Manuši iznajmljuju se u prosjeku za nešto više od 620 eura mjesečno. Specifičnost oglasa za iznajmljivanje stanova u Splitu je što je na dosta njih posebno naglašen vremenski period u kojem su dostupni za mjesečni najam.

Zadar

U Zadru se cijene kreću od 200 do 2500 eura. U ponudi su stanovi od 15 do 170 metara kvadratnih. Studenti u Zadru morat će najmanje izdvojiti za iznajmljivanje stana do 55 kvadrata na Arbanasima gdje je prosječna tražena cijena mjesečnog najma 425 eura. Za Borik je u ponudi trenutno 7 oglasa za stanove do 55 m2, a za njih se u prosjeku traži 455 eura mjesečno.

Na Poluotoku za ovakav stan treba prosječno izdvojiti 504 eura, dok se za Stanove cijena penje i ondje treba izdvajati u prosjeku 600 eura svakog mjeseca. Najveća ponuda stanova ovog tipa je na Višnjiku, ali su ondje i najveće prosječno tražene cijene koje iznose oko 656 eura mjesečno.

Osijek

U Osijeku cijene mjesečnog najma kreću se od 100 do 2000 eura. Veličina stanova za najam kreće se od 22 do 250 metara kvadratnih. Za stanove do 55 m2 na Sjenjaku ćete u prosjeku svakog mjeseca izdvajati 367 eura, dok je cijena takvih stanova na Jugu II 370 eura mjesečno. Najveća ponuda stanova ovih veličina je za Gornji grad/Centar, a u ponudi ih je trenutno 31 s prosječnom traženom cijenom od 407 eura za mjesečni najam. U Donjem gradu za stan do 55 kvadratnih metara u prosjeku ćete izdvajati 393 eura mjesečno.

Varaždin

Cijene za mjesečni najam stana u Varaždinu kreću se od 175 eura do 1400 eura, a veličina stanova od 15 do 104 metra kvadratna. Za stan do 55 m2 u Varaždinu u prosjeku mjesečno treba izdvojiti 415 eura i to na lokacijama Banfica, Brezje, Bronx, Centar i Jalkovečka. Stanovi veći od 55 kvadrata u Varaždinu se iznajmljuju za prosječno 583 eura mjesečno.

Rijeka

Za Rijeku se cijene kreću od 130 do 4000 eura za mjesečni najam. Stanovi koji su u ponudi su veličine od 12 do 297 metara kvadratnih od čega je 680 oglašenih stanova onih veličine do 55 kvartarnih metara. Studenti koji iznajmljuju stanove najbolje će proći na Banderovu gdje se mjesečna cijena stanova do 55 m2 u prosjeku kreće oko 390 eura. Nešto skuplje je na Drenovi gdje se ovakvi stanovi oglašavaju za prosječnih 511 eura mjesečno.

U Centru je ponuda najveća sa trenutno aktivnih više od 190 oglasa stanova do 55 kvadrata, a u prosjeku je tražena cijena mjesečnog najma 597 eura. Za stan ovog tipa na Sušaku je mjesečno potrebno u prosjeku izdvajati 618 eura, dok je ta cijena za Trsta 687 eura mjesečno.

