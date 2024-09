Zašto su cijene automobila toliko skočile? Ovi trikovi mogu vam pomoći da izbjegnete previsoke cijene

Podijeli :

Nije novost da cijene automobila rastu, a iza toga stoje brojni razlozi, poput pandemije koja je narušila lanac opskrbe, rastućih materijalnih troškova i nedostatka radne snage.

Ovi čimbenici doveli su do kašnjenja u isporuci novih vozila diljem svijeta, ali i do značajnog povećanja cijena novih, a zatim i rabljenih automobila.

Kako to visoke cijene automobila utječu na kupce?

Proizvođači se suočavaju s povećanim troškovima za komponente, radnu snagu i troškove energije, pa zatim moraju povisiti cijene kako bi održavali profitabilnost. To pak dovodi do manje pristupačnosti, što pak vodi do pada potražnje za novim vozilima i prelaska na rabljene automobile ili čak druge načine prijevoza, piše WWCOTY.

Dio će kupaca odgoditi kupnju novog automobila, čekajući da se cijene stabiliziraju. To može utjecati na sveukupno tržište novih vozila i izazvati val koji će se odraziti na ostatak ekonomije.

Oni kupci koji su se odlučili na kupovinu automobila moraju biti oprezni jer, kako bi nadoknadili rastuće troškove, proizvođači automobila mogu biti prisiljeni smanjiti broj opcija i promijeniti pakete opreme. To bi moglo značiti manje komfora ili naprednih tehnologija za potrošače.

Također, kako cijene novih automobila rastu, potražnja za rabljenim automobilima može porasti, što dovodi do rasta cijena rabljenih vozila.

Europski proizvođači automobila suočili su se s izazovima zbog problema s opskrbnim lancem, rastućih troškova energije i prelaskom na električna vozila, a na njih su utjecale i geopolitičke napetosti, poput rata u Ukrajini, koji su prekinuli opskrbne lance i povećali troškove proizvodnje.

S druge strane, azijsko automobilsko tržište, posebice u Kini, doživjelo je značajan rast posljednjih godina, no i ono je osjetilo posljedice ograničenog opskrbnog lanca i rastućih troškova. Kineski nagli prelazak na električna vozila također je stvorio pritisak na opskrbne lance i povećao konkurenciju među proizvođačima automobila.

Kako se kupci mogu boriti s visokim cijenama automobila?

Postoje brojni trikovi kojima potrošači mogu i dalje doći do povljnijih ponuda. Jedna od njih je istraživanje tržišta. Usporedite cijene različitih prodajnih mjesta, online i na licu mjesta. Razmislite o korištenju online platforme za kupnju automobila kako biste pronašli najbolje ponude.

Jedna od opcija su i rabljeni automobili koji mogu biti pristupačnija opcija, osobito u vrijeme rasta cijena. Pritom je važno gledati rabljena vozila iz renomiranih prodajnih mjesta.

Tu su i drugi oblici prijevoza, kao što je javni prijevoz, zajednički prijevoz ili pak vožnja biciklom. Osim na samom automobilu, uštedjet ćete novac na gorivu, održavanju i troškovima osiguranja.

Ako javni prijevoz u vašem okruženju nije zadovoljavajuć, tu je dobro staro cjenkanje. Nemojte se bojati pregovarati s trgovcima kako biste dobili bolju cijenu za svoj novi ili rabljeni automobil. Istražite koja je fer tržišna vrijednost vozila za koje ste zainteresirani i upotrijebite tu informaciju kao prednost u pregovorima.

Razmotrite različite mogućnosti financiranja, poput leasinga ili duljih uvjeta najma, kako bi kupnja povoljnija. Međutim, imajte na umu ukupne troškove vlasništva, uključujući kamate i ostale naknade povezane s leasingom.

