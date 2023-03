Član Uprave Telemacha: Pružamo cijeli spektar usluga u svakom kutku Hrvatske

Podijeli :

Telemach Hrvatska

Utrka o tome koji će telekom ponuditi više i čijim će uslugama korisnici biti najzadovoljniji traje već godinama. Član uprave Telemach Hrvatska Mislav Galler bio je gost Novog dana N1 televizije i govorio upravo o zadovoljstvu korisnika.

On objašnjava kako nije više jednostavno napraviti neku diferencijaciju na tržištu jer su očekivanja korisnika velika i nije ih lako zadovoljiti. Ipak, Telemach uspijeva u tome.

“Brzine su danas već sve preko 100 megabita, govorimo o gigabitnom društvu i da bi to zadovoljli, moramo se svakodnevno prilagođavati. Telemach je to radio na način da se posvetio investicijama u ljude i tehnolgije i napravili smo značajan iskorak. To je jedan od temelja za bilo kakvu daljnju predispoziciju za pružanje vrhunskog korisničkog iskustva”, govori Galler.

Kao igrač koji je posljednji stigao na tržište, u Telemachu su, govori, bili svjesni da moraju biti hrabri i brzi jer korisnici nikoga neće čekati. “Pružamo cijeli spektar usluga u svakom kutku Hrvatske, a u kratkom razdoblju prošle godine smo integrirali još dva fiksna operatera”, podsjeća i dodaje kako je Telemach Hrvatska prije nekoliko dana uspješno zaokružio još jedan investicijski ciklus.

“Telemach je odličan i uspješan, nema razloga da ne zadovoljimo velika očekivanja i izuzetno zahtjevnih korisnika”, kaže.

“Najbolji teleoperater bi bio onaj s kojim korisnik ne bi imao nikakvu inerakciju, osim ako ne želi promjene u paketu, ali to ne postoji. Mi imamo naslijeđe koje nije jednostavno i nije nam išla u prilog zahtjevna transformacija koju smo morali odraditi”, govori.

Telemach je premašio milijun korisnika u Hrvatskoj i Galler kaže kako su na to ponosni. Od tako velikog broja korisnika, prošle godine su imali svega 0,6 posto prigovora u drugom stupnju, a 2,6 posto u prvom, što je, prema Gallerovim riječima, sasvim dobar rezultat i govori o zadovoljstvu korisnika uslugama koje Telemach nudi.

Što se tiče dostupnosti mreže, a to je nekad bio značajan problem u pojedinim dijelovima zemlje, Galler kaže kako su usluge Telemacha sada dostupne u svakom kutku Hrvatske.

“Možemo biti zadovoljni, naše usluge možemo ponuditi u svakom kutku Hrvatske. Možemo reći da je naša 10giga mreža najbolja usluga koja se može ponuditi korisnicima bilo gdje na svijetu. Dostupna je u većim gradovima i za oko 150 tisuća kućanstava”, objašnjava Galler dodajući da su to najbolje konvergentne usluge.

Na pitanje o cijenama, Galler kaže: “Što se tiče cijena, teško je predvidjeti što će se događati na tržištu. I dalje smo u vrlo neizvjesnom ekonomskom okruženju. Ali ono što mogu garantirati je da ćemo osiguravati najbolju vrijednost za novac. Naši su paketi jednostavni, prilagođeni svakom tipu korisnika. Kad su svima poskupjele režije, osnovne namirnice, kad govorimo o značajnom udaru na kućne i budžete kompanija, Telemach će definitivno biti rješenje koje bi trebalo olakšati ovu situaciju.”

Galler podsjeća i da je Telemachova mreža najnagrađivanija što se tiče korisničkog iskustva, ali kaže kako se i dalje mora prilagođavati zahtjevima korisnika.

