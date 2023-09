Davor Nađi o inflaciji: Vladine mjere su krive za to, država je najveći potrošač

Podijeli :

N1

Predsjednik političke stranke Fokus Davor Nađi, u N1 Dnevniku komentirao je potencijalno ukidanje zamrznute cijene struje za velike poduzetnike.

Vlada će, navodno, u sklopu novih protuinflacijskih mjera ukinuti limitiranu cijenu električne energije za velike poduzetnike. No, više detalja trebali bismo znati do sjednice u četvrtak, 14. rujna.

“Dakle, ono što je bitno jest da Vlada konstantno donosi diskriminatorne mjere. Za jedne vrijedi drugo, za druge drugo. To smo imali kod cijena goriva, kod ograničavanja cijena u trgovinama, kod rada nedjeljom. Vlada kontinuirano pristup koji nije dobar niti u skladu s Ustavom. Za sve bi trebala vrijediti jednaka pravila za sve”, navodi Nađi i dodaje:

“Cijene električne energije su se na međunarodnom tržištu dosta spustile, a uz to je bila i dobra hidrometeorološka godina pa HEP proizvodi struju s niskim troškovima. Vlada zapravo podizanjem cijene za veće poduzetnike želi pokriti gubitke koji su stigli zbog ranijih loših odluka HEP-a i Vlade.”

Premijer Andrej Plenković optužio je turističku sezonu za rast inflacije.

“Nismo jedina zemlja koja ima turističku sezonu, ali jest jedna od zemalja s najvišom inflacijom u Europskoj uniji. To je posljedica politika naše Vlade. Te tzv. antiinflacijske mjere rezultira rastom inflacije jer povećava potrošnju i rast cijena”, navodi predsjednik Fokusa.

Smatra da svaki porez podiže cijene.

“Ono što se može jest smanjiti potrošnju države, koja je oko 50 posto naše ekonomije i ona je ta koja dobrim dijelom diže cijene. Cijene najma poslovnog prostora u Zagrebu su porasle jer država ulazi u njih jer su njihovi prostori oštećeni potresom. Država ima svoj dio odgovornosti. Druga stvar, tu su cijene energenata. Kroz prevelike subvencije se stvorila neravnoteža na tržištu jer te više cijene imaju jedno svojstvo korekcije tržišta. Na naplatu nam dolazi i zatvaranja tijekom pandemije. Dakle, glavni uzrok tako visoke inflacije je država.”

Umirovljenici ponajviše pate u ovoj situaciji, ali dok SDP obećava povećanje mirovina na prosječnih 750 eura, Fokus ide drugačije – želi smanjiti davanja u prvom stupu, a povećati u drugom mirovinskom stupu.

“Trenutno imamo situaciju da nam je gospodarska slika takva da je inflacija tolika da i plaće rastu pa se više ulaže u mirovinski sustav. To je neodrživo i kroz nekoliko godina će sve nestati pa bismo mogli biti u problemu da nećemo imati za mirovine. Lijepo je obećati da treba podignuti mirovine, ali kako, odakle ih platiti”, pita se Nađi pa objašnjava ideju Fokusa o Fondu za stabilizaciju mirovinskog sustava:

“Krenuo bi nekoliko godina prije same promjene postotaka izdvajanja za prvi i drugi stup kako bi se punio do određene razine, recimo dva do tri posto BDP-a, da bi mogao kompenzirati u slučaju manjih prinosa od doprinosa ili u slučaju recesije. Punio bi se od dobiti HNB-a, od vlastite štednje iz drugog stupa te da postotak prihoda od PDV-a i poreza na dobit s fokusom na prethodne tri godine, da to također ide u Fond.”

No, kako bi se time riješio problem nižih mirovina?

“Naš model treba puno duže vrijeme za manifestaciju. Tek bi za tri godine krenuo. Ono što obećavaju drugi je rizično jer bi mirovine mogle biti u opasnosti kod prve recesije. O toj opasnosti govorimo”, navodi Nađi.

Na kraju se osvrnuo i na Franu Barbarića, odnosno, njegovu bespravnu gradnju i silne negativnosti koje ga okružuju još otkako je krenula afera “Plina za cent”.

“Od prvog dana govorim da je on bivši, sad samo treba pronaći razlog za to. Žao mi je što će otići zbog unutarstranačkog obračuna, a ne jer loše radi”, zaključio je Davor Nađi.

