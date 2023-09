Evo što Sergej Trifunović mora napraviti da bi se vratio u Hrvatsku

Podijeli :

Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Novinarka našeg N1 portala Ana Raić, komentirala je u Dnevniku izricanje mjere zabrane ulaska i boravka u Europskom gospodarskom prostoru (EPG) srpskom glumcu i političaru Sergeju Trifunoviću.

Naime, zbog poteza Splitsko-dalmatinske policije godinu dana neće moći u države članice EGP-a, a to su sve članice Europske unije te Norveška, Island i Lihtenštajn. Zabrana traje godinu dana.

Razlog je njegovo opetovano kršenje zakona jer je na području Splita u protekla dva dana počinio pet prekršaja te je vrijeđao poliocajce, a potom je na društvenoj mreži remetio javni red i mir objavom neprimjerenog sadržaja.

Reagirala splitska policija, Sergeju Trifunoviću zabranjen ulazak u EU i još tri zemlje!

Trifunović je, naime, u objavi na Instagramu splitske policajce usporedio s ustašama, nakon čega mu je izrečena jednogodišnja zabrana ulaska u Hrvatsku i još 29 država članica Europskog gospodarskog prostora. Evo što je napisao Instagramu:

“Hvala hrvatskim policajcima na graničnom prijelazu Bajakovo, na ljubaznosti i zaista predivnom ophođenju. Njihovim splitskim kolegama, na tri uhićenja u 30 sati, psihofizičkom maltretiranju te iznudi od preko 1500 eura. Nadam se da ćete od tih para sašiti sebi nove, lijepe, crne uniforme po uzoru na Francetićeve i da će vaše majke na koje se ovom prilikom (poserem) biti konačno zadovoljne svojom primitivnom kopiladi. Znam da vam je žao što mi niste stigli otvoriti Loru u pola noći i pokazali strujomer. Sad, vlaški brabonjci, slobodno raspišite još jednu potjernicu. Ako Plenković i Vučić potpišu ugovor o ekstradiciji, naručite moje dupe poštom. Dotad, vidimo se u Grčkoj. Ako ne, onda u Bleiburgu. Bit ćemo na identičnim stranama kao onomad.”

Iako je sadržaj poprilično žestok i vulgaran, radi li se o neuobičajenoj, odnosno, prestrogoj kazni?

“S obzirom da je napravio sve što je napravio, rekla bih da nije. Zakon o strancima propisuje da će se stranac koji čini određene prekršaje, protjerati na određeni period. Ovo nije prvi put da se odredila ovakva mjera. Možda nismo upratili to jer je ovo eksponiran slučaj, ali prisjećam se da su svi ilegalni migranti dobili izgon iz Hrvatske, odnosno, Europskog gospodarskog prostora”, rekla je Raić i dodala:

Sramotan ispad Trifunovića! Izvrijeđao splitske policajce, spominjao Loru, Bleiburg, crne uniforme…

“Možda se čini da je ovo malo drastična mjera jer je već otišao iz Hrvatske. Ono što može učiniti jest podnijeti upravnu tužbu Upravnom sudu. Koliko će to trajati, vidjet ćemo. Ali, ionako je poručio da više nikad neće doći u Split.”

No, neće više moći ni u Hrvatsku, dok traje zabrana. Kakve su inače kazne za vrijeđanje policajaca?

“Mogu biti do 4000 eura. Mogu biti i manje, a kreću se na oko 1500, 1600 eura. Ono što mene veseli jest da je sud prepoznao društvenu mrežu kao prostor gdje se to vrijeđanje i omalovažavanje može dogoditi. To je javni prostor preko kojeg se može remetiti javni red i mir.”

Sergej Trifunović na splitskom prekršajnom sudu kažnjen s 500 eura

Dok su kazne pravomoćne, a i platio ih je, zabrana ulaska nije pravomoćna pa se može žaliti. Ipak, bez obzira na nepravomoćnost, svejedno ne može ući u Hrvatsku i ostale zemlje za koje vrijedi zabrana.

“Vjerujem da će to pokušati i napraviti, ali trebamo pratiti situaciju.”

Još nije komentirao sve ovo na društvenim mrežama…

“Valjda je shvatio”, zaključila je Ana Raić.

