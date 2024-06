Ekonomski analitičar pojašnjava zašto će rasti kamatne stope

Podijeli :

Nakon što je Europska središnja banka smanjila kamatne stope, iz Hrvatske stiže najava o povećanju kamatnih stopa na stambene i druge kredite. Zašto se sada najavljuje rast kamata na kredite i koliko bi mogle rasti otplatne rate i za koga? U Novom danu o tome je s našim Tihomirom Ladišićem govorio ekonomski analitičar Neven Vidaković.

Na pitanje zašto se najavljuje rast kamata na kredite Vidaković kaže da posljednjih mjeseci kamatne stope rastu svuda, ne samo u Hrvatskoj. “Što se događa? To je relativno kompleksan ekonomski fenomen. Središnja banka je zadužena za kontrolu novca u ekonomiji i preko samo jedne kamatne stope kontrolira sve ostale. Jedini način na banke dođu do potrebne likvidnosti je da smanje kreditiranje i zato su krediti nepromijenjeni već nekoliko mjeseci i sad će početi blago padati. Banke isisavaju novac iz privrede da bi namirile potrebe države i središnje banke i zato je privreda u Europi ugušena”, kaže.

Pitali smo HNB kako će se kretati kamate na kredite i na oročenu štednju

Neće doći do šoka

Dodaje i da će sve to uzrokvati da ekonomskog rasta neće biti još godinama, a inflacija mora ostati povišena. “Ovo što je ECB napravio nema veze s ekonomijom jer nema nezavisne ekonomske centralne banke nego produženu ruku Macrona i te politike. Christine Lagarde vodi ECB onako kako to treba Macronu. Kad su bili izbori u Francuskoj, cijelo vrijeme je govorila da nema inflacije. Sekundu kad su završili izbori i on postao predsjednik, ona odjednom kaže da je inflacija najveći problem. Sad pred EU izbore, ona spušta kamatnu stopu…”, govori Vidaković.

“Kamatne stope će rasti onoliko koliko bude potrebno da se uspostavi ravnoteža. Nema tu rasta, neće doći do nikakvog šoka, nitko se neće probuditi da će mu kamatna stopa sutra skočiti pet posto…”, govori.

Što se događa s inflacijom?

“Inflacija ne može pasti ispod ovih razina. Pričao sam vam da će inflacija rasti, svi su govorili da je to nemoguće. Onda sam vam rekao da će pasti, ali stalno i govorim da je inflacija ispod dva posto strukturno nemoguća. Dolazimo do glavnog problema: ECB ima stav kao što ga oduvijek ima HNB, nas ne zanima što se događa u ekonomiji. To je Lagarde otvoreno rekla. Kako ne možete spustiti inflaciju koja je strukturna, ECB vam cijelo vrijeme priča da je glavni razlog inflacije rast plaće. To je Sandra Švaljek rekla. Ako rastu plaće i ekonomija, raste i standard građana, normalno da je inflacija malo povišena. Službena politika je da treba pasti standard i uništiti proizvodnju da bi se provela zelena tranzicija. Zelena tranzicija se temelji na uništenju. Da biste smanjili proizvodnju, morate smanjiti standard građana. Slušajte što vam se govori”, kaže.

Komentirao je i situaciju s uvozom radne snage. “Otvoreno izazivam da mi netko dokaže da u narednih 10 godina trebamo pola milijuna stranih radnika. U najrazvijenijim ekonomijama standard zaposlenosti je 50-50. Hrvatska može kreirati još maksimalno 400.000 radnih mjesta. Otkud ta brojka? Jer morate dovesti jeftinu radnu snagu i uništiti standard građana da bi smanjili potrošnju. To ne radi samo Hrvatskea, to radi i Njemačka…”, govori.

“Nekad Beograd, danas Bruxelles”

“Nekad Beograd, danas Bruxelles, ta federalna razina priča priču koju nitko ne sluša i nitko joj ne vjeruje. Nacionalna razina toj federalnoj stalno pokušava reći da ovo nije normalno. Nitko ne želi raspad EU-a, ali ljudi kao Orban, Fico, Domovinski pokret, žele da ta federalna razina shvati ono što govori nacionalna. Kad sam bio mali, tko god je rekao da Jugoslavija ne funkcionira, bio je nacionalist i separatist. Tko god danas kaže da EU ne funkcionira dobije titulu ekstremnog desničara i slično”, kaže Vidaković.

Na pitanje nude li političari rješenja odgovara: “Naravno da ne nude. Glavni dio problema koji je identičan u svim zemljama je da ljudi osjete da nešto ne funkcoinira i bune se, ali ne mogu ponuditi rješenje. Jer nemaju kvalitetne ekonomiste. Zapadna Europa nikad nije imala ekonomske probleme kakve je imala Jugoslavija i s tim nije upoznata. Mi više nemamo ekonomskog znanja koje se s tim može suočiti. Temeljni problem je strukturna inflacija za koju se zna kako se rješava. Političari gledaju na krivo mjesto.”

Što bi mogao biti ekonomski rezultat jačanja desnice u Europi? Vidaković kaže: “Imate ekonomski pad pola ili jedan posto godišnje. … Imate sve veće i veće tenzije, ista stvar koja se događala u Jugoslaviji 1985., 1986., samo što se EU i euro ne mogu raspasti. Ako dođe stvarno neki ekstremist na vlast, onda bi mogli imati problema. Sve ove stranke su kao fol opasne retorički, ali su politički kamilica.”

