Podijeli :

Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Svi pokušavamo uštedjeti struju i zato primjenjujemo razne trikove prilikom kuhanja i peglanja, a uvijek vodimo računa o tome koji uređaji troše struju i kad ne rade.

Međutim, sada je električar Tomislav Micić otkrio koji su uređaji najveći potrošači i kako uštedjeti na računu za električnu energiju, piše City Magazine.

Imate nešto novca sa strane? Stručnjak savjetuje kako na njemu zaraditi Šest načina kako jesti zdravo i pritom uštedjeti

Kako je otkrio, najveći potrošači su uređaji koji služe za grijanje.

“Najveći električni potrošači u domaćinstvu su grijanja, odnosno domaćinstva koja imaju grijanja na struju. Dakle, to su termoakumulacijske peći, a tek u drugom planu je bojler. On je dosta veliki potrošač, ali ne mora biti, već ovisi o tome koliko se tople vode troši.

Ako netko ima običaj tuširati se dvaput dnevno i zadržavati se pritom u kupaonici, taj bojler će mnogo trošiti. Ne troši bojler toliko struju jer on ima svoju izolaciju, ugrije vodu i čuva tu toplinu, ali ako se voda puno troši i ima više ukućana, tu je velika potrošnja”, objašnjava električar i otkriva je bolje držati bojler stalno uključen ili ne.

“Ja osobno ne isključujem bojler nikada. Nije nikakva ušteda ako ga isključite. Pristalica sam toga da se bojler uvijek drži uključenim, osim ako nije bojler u vikendici gdje samo povremeno odlazite”, otkriva.

Mnogi misle da protočni bojler troši više struje.

Znate li da peglanje troši jako puno struje? Isprobajte ovaj trik i uštedite!

“Protočni bojler ne troši više. On ima veću snagu, 9-10 puta može biti veći potrošač od običnog bojlera, ali on troši struju samo dok topla voda teče. Čim se zatvori voda, on više ne troši. Ako se pet minuta tuširate, on pet minuta vuče struju i onda prestane”, kaže električar.

O najboljoj temperaturi klime rekao je:

“Primijetio sam da ljudi imaju običaj, kada je klima u pitanju, ljeti uključiti na 17 stupnjeva, na najmanju moguću temperaturu, a zimi na 30. Zapravo, i ljeti i zimi treba staviti na 24 stupnjeva. U tom slučaju, klima ne troši puno struje. Ona je jako dobra i zimi za grijanje, štedljiva je”, ističe, prenosi Espreso.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.