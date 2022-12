EON-ovim korisnicima dodatno otključani HBO kanali i sadržaji Videokluba

Podijeli :

Izvor: N1

Od 21. prosinca 2022. do 17. siječnja 2023. korisnici EON START i EON FULL paketa dobit će pristup HBO sadržajima u Video klubu i na HBO kanalima. Kako bi ostvarili ovu pogodnost, korisnici se moraju registrirati preko aplikacije Telemach ili ju aktivirati preko profila na telemach.hr. Broj aktivacija je ograničen i vrijedi do isteka zaliha.

Uz već aktivno otključavanje dodatnih domaćih i međunarodnih kanala i sadržaja u Video klubu za sve nove i postojeće EON TRIO i EON TV korisnike, Telemach će svoje korisnike dodatno darivati sadržajima iz HBO-ovog bogatog kataloga. Tako će od 21. prosinca korisnici EON START i EON FULL paketa moći pristupiti sadržajima koje nude kanali HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax i Cinemax 2 te HBO OD katalogu u Video klubu.

Ovim otključavanjem korisnici će moći uživati u dugo najavljivanoj seriji “The Last of Us” nastaloj prema iznimno popularnom serijalu igara istog imena studija za razvoj Naughty Dog. U izdanju za male ekrane, glavnoga lika postapokaliptičnog svijeta Joela tumači Pedro Pascal, otprije poznat po glavnim ulogama u Mandalorianu, seriji iz franšize Zvjezdani ratovi (Star Wars), Javiera Peñe iz višestruko nagrađivane serije Narcos i Oberyna Martella iz četvrte sezone Igre prijestolja (Game of Thrones). Drugu glavnu ulogu, 14-godišnju Ellie, tumačit će Bella Ramsay, također iz glumačkog sastava Igre prijestolja gdje je utjelovila mladu Lyannu Mormont u šestoj, sedmoj i osmoj sezoni. Cijela saga Igre prijestolja, kao i nova serija Zmajeva kuća također su dostupne u HBO OD katalogu.

Uz uzbuđenja koja će donijeti brojni drugi HBO sadržaji tu je i treća i finalna sezona Njegove mračne građe (His Dark Materials), gdje glavna junakinja Lyra (Dafne Keen, poznatija kao Laura, kćer Wolverinea iz Logana) završava svoju epsku avanturu u mračnom svemiru baziranom na istoimenoj trilogiji Philipa Pullmana.

Sadržaji će biti otključani sve do 17. siječnja 2023., a kako bi korisnici ostvarili pristup sadržajima koje nudi HBO moraju se registrirati preko aplikacije Telemach ili ulogirati u svoj profil na telemach.hr te tamo aktivirati pristup. Broj aktivacija HBO sadržaja je ograničen i vrijedi do isteka zaliha.

