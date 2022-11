Euro uskoro službena valuta: Evo kako će izgledati proces uvođenja po mjesecima

Podijeli :

Izvor: Pixabay/Ilustracija

Početkom iduće godine euro postaje službena valuta u Hrvatskoj. Pripreme su već počele. U tijeku je predopskrba banaka kovanicama i novčanicama.

Hrvatska udruga banaka objavila je detaljan proces uvođenja eura po mjesecima.

vezana vijest Uvođenje eura: Od 1. siječnja 2023. bit će operativno 70% bankomata u državi

Prosinac

Od 1.12. građani će moći za 100 kuna dobiti paketić od 13,27 eura (kovanica) u bankama, poslovnicama FINA-e i Hrvatske pošte, a moći će se podići sve do kraja godine.

Najkasnije 18.12. banke će korisnicima kredita poslati obavijest s informacijom o preračunavanju, parametru, marži i visini kamatne stope, uključujući, ako je primjenjivo, novi otplatni plan u euru.

Također, štediše (deponenti) će dobiti obavijest s informacijom o preračunavanju, parametru i visini kamatne stope na depozit.

Najranije pet dana prije uvođenja eura (od 27.12.), mikro poduzetnici moći će dobiti do 10.000 eura u postupku pojednostavljene predopskrbe (za što će morati potpisati ugovor s bankom i dati određeno jamstvo).

Siječanj

Euro postaje službena valuta u Hrvatskoj 1.1.2023. u 00:00 sati.

Dva tjedna nakon uvođenja eura, dakle od 1.1. do 14.1.2023. godine (u ponoć) počinje razdoblje dvojmpg optjecaja. To znači da ćete, ako plaćate u gotovini, svugdje moći platiti u kunama, a eventualni ostatak ćete dobiti u eurima. U ovome slučaju moći ćete dati najviše 50 kovanica kuna.

Najkasnije do 31.1.2023. korisnici financijskih usluga dobit će individualnu obavijest o provedbi preračunavanja.

Tijekom cijele 2023. godine (od 1.1. do 31.12.2023.) banke, FINA i Hrvatska pošta će (bez naknade) svim građanima po tečaju od 1 euro = 7,53450 kuna na šalterima zamijeniti 100 novčanica i 100 kovanica kuna po transakciji.

Veljača

Do kraja mjeseca – Ako prije dana uvođenja eura u kreditnoj instituciji, kreditnoj uniji, instituciji za platni promet i instituciji za elektronički novac imatelj računa ima račun i u kuni i u euru, u roku od 60 dana od dana uvođenja eura ima pravo bez naknade zatvoriti jedan ili više računa i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na račun po njegovu izboru u istoj instituciji.

Travanj

Hrvatska narodna banka od 1.4. prestaje određivati apoensku strukturu za isplatu euronovčanica na bankomatima.

Lipanj

Do kraja mjeseca – Nalog za plaćanje (uplatnica) na kojem je iznos plaćanja naveden u kuni i koji je primatelj plaćanja pripremio, tiskao i unaprijed dostavio platitelju, a koji je platitelj podnio na izvršenje banci nakon dana uvođenja eura, banka je dužna izvršiti u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Prosinac

Do 31.12. traje razdoblje dvojnog iskazivanja cijena. Građani će moći, bez naknade, u bankama, poslovnicama FINA-e i Hrvatske pošte promijeniti kune u eure.

2024. godina

Od 1.1.2024. HNB preuzima zamjenu kuna za eure i to novčanice kune, bez vremenskog ograničenja, i kovanice kune, do proteka tri godine od dana uvođenja eura, dakle do 1.1.2026 godine.