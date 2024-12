Plenković se obrušio na SDP: Postali su demagoško populistička nakupina

Podijeli :

Održava se sjednica Vlade RH na kojoj će Vlada donijeti odluku o nastavku financiranja projekata izgradnje četiri centra za gospodarenje otpadom i davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Dat će i prethodnu suglasnost Hrvatskim vodama za dugoročno kreditno zaduženje radi financiranja kapitalnih ulaganja.

“Želimo napraviti iskorak sa povećanjem roditeljskih potpora”, rekao je premijer Andrej Plenković u uvodnom obraćanju na sjednici Vlade.

Govorio je o demografskim mjerama i demografskoj obnovi.

Plenković: Da se netko iz HDZ-a našao s Nikicom Jelavićem, to bi bilo pitanje

“Povećava se maksimalni iznos naknade s 995 na 3000 eura, zbog čega će 97 posto žena u prvoj godini od rođenja svojeg djeteta primati punu plaću, zadržava se puna plaća za drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta do najviše 3000 umjesto dosadašnjih 995 eura, naknada za roditeljski dopust od prve do treće godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete raste s 551 na 803 eura, naknada za roditeljski dopust kao pola radnog vremena do prve godine života djeteta raste s 485 na 971 euro, naknada za roditeljski dopust kao pola radnog vremena od prve do treće godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete raste s 485 na 600 eura, povećava se naknada za komplikacije u trudnoći i bolovanja radi njege djeteta s 565 na 995 eura”, rekao je premijer, a prenosi Dnevnik.hr.

“Sljedba Milanovića nastavlja svoju sagu”

Potom se osvrnuo na oporbu i inicijativu o smjeni Plenkovića, te ustavnim sucima i njihovom amenovanju u saboru. Rekao je da je oporba o ustavnim sucima imala fix ideju da je to obijesno ponašanje bez presedana.

“Tako nešto još nije viđeno, sljedba Milanovića nastavlja svoju sagu”, rekao je premijer.

“Postali su demagoško populistička nakupina koja ruši institucije države, njima je to na sramotu”, rekao je Plenković.

