Evo koliko kuhari i konobari iz Srbije zarađuju u Hrvatskoj

U restoranima i kafićima u Rovinju i okolnim primorskim mjestima uglavnom rade ljudi iz Srbije i Republike Srpske, najviše njih iz Beograda. Broj radnika iz Srbije u Istri raste iz godine u godinu, a oni koji dođu većinom su zadovoljni pa se iduće sezone vraćaju, kaže za portal N1 kuharica iz Beograda, inače šefica kuhinje u jednom rovinjskom restoranu.

Beograđanin s kojim smo razgovarali dobro poznaje prilike u istarskom ugostiteljstvu jer je prije dolaska u Rovinj nešto više od godinu dana radio u Puli, a prethodnih nekoliko godina proveo je kao kuhar u Poreču.

“U restoranu u Puli nije radio nijedan Hrvat, a zaposlenih je bilo više od četrdeset. Samo su vlasnici lokala Hrvati, sve ostalo su ljudi iz Beograda, Leskovca, Niša, Novog Sada, Vrnjačke Banje… Hrvati odlaze da rade u Irsku, Nemačku, Austriju, rijetko tko je ostao ovdje. Još nisam doživio da mi netko od konobara ili kuhara kaže da je iz Rovinja”, istaknuo je sugovornik, koji je zamolio da ostane anoniman.

Prema njegovim riječima, vlasnici restorana u Istri za plaće samostalnih kuhara izdvajaju između 1.800 i 2.500 eura mjesečno, dok chefovi zarađuju od tri tisuće eura naviše.

“Pomoćni radnici u kuhinji mogu zaraditi 1.200 – 1.300 eura, dok poslužitelji imaju plaću od 800 – 900 eura, plus napojnica koja je u prosjeku oko 600 eura. Konobari inače zarađuju između 1.000 i 1.500 eura, no kad se uračunaju i napojnice, mjesečno znaju zaraditi i do tri tisuće eura. Ako je lokal baš dobar i ako imaju gužvu, konobari se popnu i do četiri tisuće eura. Barmeni su plaćeni od 1.300 do 1.400 eura, a s napojnicama to je oko 2.000 eura mjesečno”, kaže ovaj kuhar i dodaje da su svi radnici prijavljeni, ali ne primaju svi punu plaću.

Nemaju svi pozitivna iskustva rada na hrvatskoj obali, a jedna od njih je Beograđanka Mara koja je sezonski posao pronašla u Poreču.

“Nisam zadovoljna svojim poslodavcem. Imala sam tu nesreću da me zapala jedna od gorih opcija u poslu kojim se bavim, ali svakako se ne planiram vratiti u Srbiju, već ovdje pronaći drugi posao. Bavim se specifičnim poslom koji nema veze s ugostiteljstvom, a to je animacija. Radimo s djecom i odraslima, izvodimo razne predstave, angažirani smo i kao pomoćni plesači, a često izvodimo i neke manje fizičke vježbe. Moja plaća je 800 eura, što je minimalac ovdje, a napojnice nažalost nemamo”, rekla je Mara.

Dodaje da ima solidan smještaj, ima tri obroka dnevno i jedan slobodan dan u tjednu. O mještanima ima samo riječi hvale.

“Ljudi u Istri su potpuno cool i opušteni, nema nikakvih tenzija, nitko ne pita odakle si. Nikada nisam imala nikakvih neugodnosti” kaže Mara.

Voditelj jednog poznatog beogradskog hotela za portal N1 kaže da ima veliki problem s nedostatkom radne snage tijekom ljetne sezone jer, kako tvrdi, kuhari i konobari iz Srbije masovno odlaze raditi na hrvatsku obalu.

“U Hrvatskoj mogu zaraditi dvije do tri tisuće eura, a mi ih toliko možemo platiti. “Nekoliko kuhara mi je reklo da im hrvatski ugostitelji plaćaju po 500 eura, čak i kad ne rade tijekom zimskih mjeseci, samo da im ostane za ljetnu sezonu”, rekao je hotelijer iz Beograda.

Beograđanin Predrag ljetos je posjetio hrvatski otok Brač, a za portal N1 ispričao je kako je od mještana čuo da tamošnji ugostitelji teško nalaze radnike za plaću manju od 1.500 eura, plus stan i hranu.

“Rekli su nam da su ovog ljeta vlasnici restorana angažirali veliki broj kuhara iz Srbije, uglavnom iz Beograda, a konobari u restoranima i kafićima često su nas posluživali na ekavici. Isplativo može biti i čišćenje apartmana, dnevno se može zaraditi i do 100 eura jer se čišćenje manje smještajne jedinice naplaćuje od 25 do 30 eura”, kaže Predrag.

Kako kaže, treba uzeti u obzir i da su cijene na Braču dosta visoke.

“Pivo u restoranu košta oko pet eura, u trgovini je između 1,6 i 2 eura. Sendviči i hamburgeri su od pet do 12 eura, a cijena obroka u restoranu kreće se od 15 do 25 eura. Doduše, to su cijene na otocima koje su od 20 do 30 posto skuplje nego na kopnu”, kaže sugovornik portala N1 i dodaje kako je razmišljao da uzme neplaćeni dopust i ostane raditi na Braču do kraja sezone.

