Ova namirnica je strogo zabranjena u kući Đokovića

Namirnica koju bismo trebali izbjegavati čak i ako ne spadamo među najbolje tenisače svijeta.

Prehrana Novaka Đokovića česta je tema medija, a mnogi joj pripisuju velike uspjehe koje je srpski tenisač počeo nizati u srednjim dvadesetima.

Đoković je od početka svoje karijere bio tenisač pred kojim je očito velika karijera, no pravi procvat doživio je nakon 2011. godine u kojoj je osvojio tri Grand Slama i započeo niz nevjerojatnih sportskih godina. Za to je uvelike zaslužna bezglutenska dijeta kojoj se okrenuo zbog celijakije, no to nije jedini princip njegova jelovnika. Novak se nikada nije deklarirao kao vegan ili vegetarijanac, jer smatra da su to “etikete koje se krivo tumače”. Ipak, ističe kako su biljke osnova njegove prehrane, a mediji su prije nekoliko godina pisali kako Novak i supruga Jelena Đoković apsolutno nikada ne koriste šećer u prehrani.

To ne znači da u njihovu domu nema ugljikohidrata – za ručak Đokovič često jede tjesteninu, ali bira bezglutensku opciju. Kako piše portal Ocinator, izbjegavaju prerađene šećere kojih ima u slatkišima i gaziranim pićima.

Čime je obitelj Đoković zamijenila šećer u prehrani?

Što se slatkiša tiče, poznato je da se Đoković nakon osvajanja Australian Opena 2012. zaželio čokolade pa je pojeo samo jednu pločicu, što je samodisciplina iz koje mnogi mogu naučiti.

No, to ne znači da si s vremena na vrijeme ne priušti slatkiše – za vrijeme mečeva u torbi uvijek ima datulje, voće koje sadrži puno šećera, ali najviše fruktoze. Datulje su bogate vlaknima, a imaju i nizak glikemijski indeks od samo 42, što ih čini odličnom opcijom kada poželite nešto slatko.

U svojoj knjizi “Serviraj za pobjedu” iz 2013. Đoković je otkrio da je novozelandski manuka med jedna od najvećih tajni njegove prehrane, a konzumira ga tako da svako jutro pojede dvije žličice ovog meda uz veliku čašu vode sobne temperature. Osim toga, ponekad ga uzima tijekom dana, kao i na terenu između setova.

Ovaj med ima jak okus, koji se obično opisuje kao “bogat, cvjetni i kompleksan”, a studija objavljena 2014. u American Journal of Therapeutics navodi da ga stručnjaci trenutno istražuju na metilglioksal, organski spoj koji potencijalno može pomoći kod niza zdravstvenih problema, uključujući infekcije Escherichia coli i Staphylococcus aureus, prenosi Glossy.

Manuka med poznat je po visokom sadržaju vitamina B kompleksa, kalcija, bakra, željeza, magnezija, kalija, natrija i cinka.

