Ostvarila se upozorenja: Dio vlasnika apartmana sada spušta cijene i do 50 posto

Nel Pavletic/PIXSELL/ilustracija

Ostvaruju se upozorenja iskusnih turističkih stručnjaka, da će najdeblji kraj u ovoj sezoni izvući svi oni koji su u privatnom smještaju gramzivo podizali cijene.

Na terenu nam potvrđuju, krenula je “rasprodaja” nepopunjenog smještaja u last minute akcijama koje idu do 50 posto, iako je buking tijekom srpnja nešto ubrzao u odnosu na svibanj i lipanj, piše Poslovni.hr.

“Situacija nije alarmantna, ali…”

Doduše, “nadrapale” su i luksuzne vile čiji su gosti odlučili svoj novac potrošiti tamo gdje u godinama restrikcija u putovanjima nisu mogli, Grčkoj, Španjolskoj, Turskoj, dalekim destinacijama.

Premijer se hvali rekordnom sezonom, ali ne slažu se svi: “Klimavo, na dane” Grčka, Crna Gora i Hrvatska… Gdje je najjeftinije iznajmiti kuću za odmor?

Situacija nije alarmantna, ali mogla bi na kraju dana smanjiti prihode, i na kraju sezone svi moraju dobro promisliti kane li se i dalje ponašati kao da iduće ljeto ne postoji, kaže za Poslovni dnevnik Igor Popović, suvlasnik tvrtke Adriagate koja upravlja s 12.000 smještajnih jedinica na Jadranu.

Rasprodaju je pred koji tjedan najavljivao Selimir Ognjenović, vlasnik agencije ID Riva koja radi na njemačkom tržištu, a na bum cijena upozorio je u isto vrijeme i Boris Žgomba, predsjednik Uprave Unilinea.

Taj optimizam neki su iskoristili da podignu cijene i do 40, 50 posto, dok su drugi bili mudriji, pa u prosjeku u ovu sezonu privatni smještaj je ušao s cijenama višim za 15 do 20 posto”, opisuje Igor Popović. No, kad su krenule vijesti o recesiji, potražnja je usporila, pogotovo za najskuplje opcije.

Nekada anomalija

Igor Popović kaže kako je u svibnju i lipnju zabilježen oko 20 posto manji broj rezervacija. “Najveći problem imale su na početku ljeta skupe vile s bazenima, koje teško popune rupe i one su u last minute akcijama spuštale cijene i do 50 posto. Kad su gosti to vidjeli, krenula su otkazivanja rezervacija na Bookingu, jer su ljudi shvatili da mogu pronaći nešto jeftinije”, opisuje Popović.

Selimir Ognjenović nedavno je u medijima objasnio kako funkcionira last minute psihologija. “Ako želim uzeti 10 posto više koje potrošač neće prihvatiti, u trenutku kad gost okrene glavu, morat ću ga privući spuštanjem cijene ne za tih 10 posto, nego 25 ili 30 posto.

Sve više Hrvata hrli na hit mjesto: Tu još nisu osjetili čari apartmanizacije Dok drugi “deru”, on je prepolovio cijenu kuglice sladoleda i super zaradio

Last minute je kod nas bio anomalija kada su se prodavali objekti koji su preostali, i tada je gost bio spreman platiti i više jer je potražnja premašivala ponudu. Ali onaj koji spekulira i čeka pad cijena, čeka da se te cijene zaista spuste”, pojasnio je Selimović I mada je situacija s rezervacijama nešto bolja nego na početku ljeta, cijene se i spuštaju.

Nasumična, svakodnevna pretraga apartmanske ponude diljem Jadrana na platformama Booking.com i Airbnb koju je proveo Poslovni.hr u zadnjih desetak dana pokazuje da se cijene apartmana spuštaju od 10 do 40 posto, s tim da najveće popuste daju oni s višim cijenama, odnosno očito oni koji su se, iz perspektive gostiju, preračunali u odnosu na vrijednost koju nude.

Usto, primijećuju se i otkazi predrezevacija, koji na ovim plaformama najčešće ništa ne koštaju goste do određenog broja dana pred termin, pa se gosti u zadnji čas premišljaju. Ovaj trend besplatnog otkaza rezervacija razvio se u pandemiji, jer su uvjeti putovanja bili manje predvidivi, no sve češće je rezervacija bez besplatnog otkaza i skuplja, tako da treba dobro paziti i čitati detalje ponuda.

Idući na udaru – ugostitelji

Ponuda je zbog svega navedenog svaki dan drukčija, i mogu se doslovce “hvatati” bolje cijene. Poslovni.hr navodi da je njihova pretraga pokazala da više slobodnih termina imaju apartmani s lošijim ocjenama gostiju, te oni novi na tržištu, koji još nemaju ni ocjene, danas jako važan element pretrage informiranih turista.

Boris Žgomba na sve ovo je prvi upozorio krajem lipnja, i sad kaže da su se predviđanja ostvarila, no za detaljan komentar želi pričekati rezultate za srpanj. U razgovoru u lipnju Žgomba je upozorio upravo da će najveći gubitnik sezone biti privatni smještaj, odnosno apartmani, jer će se oni najteže moći nositi s tim neredom na tržištu i brzo reagirati, te bi neki mogli imati prazne objekte.

Hoteli imaju stručno prodajno osoblje koje se zna nositi s tim situacijama. Također je istaknuo da bi uz apartmanski smještaj problema mogle imati skupe vile, koje nemaju baš goste koji čekaju iza ugla da ih plate. Hoteli i kampovi mogli bi bolje proći zbog načina rada. Sljedeći na udaru bi mogli biti ugostitelji, koji će se morati pomiriti s tim da imaju manje gostiju, i to gostiju koji nisu spremni platiti onoliko koliko bi oni željeli.

