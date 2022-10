Podijeli:







Predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas u N1 Studiju uživo komentirao je gospodarsku situaciju u zemlji kao i vijest da je inflacija u Hravtskoj dosegnula novu najvišu razinu od kada Državni zavod za statistiku (DZS) vodi te podatke.

Potrošačke cijene u Hrvatskoj porasle su u rujnu 12,8 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. “Inflacija ulazi u galopirajuću fazu, nije nas to iznenadilo. Ovo je još dobro kako se u stvarnosti čini”, komentirao je Hrvoje Bujas i dodao:

“Procjene Vlade i HNB-a su bile da inflacija neće biti preko 10 posto, a sad smo preko 12. Svi smo vidjeli da neće biti dobro. Zanimaju nas akcije Vlade i reforme koje tražimo, a to se događa na kapaljku. U kontekstu ograničavanja cijena električne energije nešto se događa i to je dobro, ali ključne reforme opet nisu na vidiku.”

Ističe da poduzetnici doživljavaju nesigurnost i u nabavi i u prodaji. “Teško je kalkulirati kad inflacija ide ovim tempom, a kad to i radite, vaša cijena ide desetak posto gore da pokrijete sljedeći mjesec koji ne znate kako će izgledati”, kaže.

Inflaciju ne trpe samo potrošači: “Svi trpe. Naravno da zaposlenici žele veće plaće jer novac vrijedi manje, trudimo se to pokriti. Troškovi nabave su narasli poprilično, troškovi prodaje otišli su gore, finalnom proizvodu se mora dignuti cijena. UGP traži da se krene u ozbiljne reforme (porezna, reforma pravosuđa) i da to bude dašak optimizma koji bi se trebao preliti na tržište kad dođe do reformi. Taj proces traje, hoće li Vlada reagirati, mi dajemo prijedloge i pokušavamo pokrenuti Vladu, ali zasad nema odgovora. Ne možemo se naći s Filipovićem zadnja četiri mjeseca, imali smo bolji odnos s Ćorićem.”

“Vratite mi TĆ, s njim smo barem mogli komunicirati. Došao je Filipović, vjerujem da radi, ali, ministre, nađite pet minuta vremena da poslušate ljude iz UGP-a”, rekao je Bujas.

Što se tiče regulacija cijena plina, istaknuo je da čekaju rješenje na nivou Europske komisije: “Idemo idući tjedan u Bruxellesu gdje guramo problematiku i dobivamo feedback da se traži rješenje na nivou EU-a.

Očekivali smo širi paket u kontekstu provođenja dodatnih reformi, ovo je samo model vatrogasnih mjera. U redu je jednim dijelom, a drugim diskriminatoran jer su sve tvrtke trebale biti u istoj situaciji. Feedback s terena je dobar jer je došlo do smirivanja tenzija i stabiliziranje situacije.”

Bujas naglašava da je Udruga Glas poduzetnika podržala ulazak u eurozonu:

“Mislimo da će to smanjiti trošak poslovanja i ubrzati procese, a i dobra je stvar za turizam. Nezadovoljni smo da u doba digitalizacije mi poduzetnici moramo ono što smo platili kao temeljni kapital, konvertirati i ovjeriti kod javnog bilježnika i platiti 2.500 kn po tvrtci. Takav trošak je nebitan i gubitak vremena. Apeliramo na Vladu da taj problem koji je sama stvorila, riješi.”

