Hoćemo li dobiti novog Ivicu Todorića? “Pavao Vujnovac dolazi u poziciju da postane toliko velik da ne smije propasti”

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

Priču oko Fortenove u Newsnightu je s Ivanom Hrstićem komentirao Luka Brkić, ekonomski analitičar i profesor na Sveučilištu Libertas.

Pretpostavlja se da će Pavao Vujnovac u potpunosti preuzeti komapniju, a mnogi se pitaju hoćemo li tako dobiti nekog novog Ivicu Todorića.

Fortenova ide na prodaju, a najizgledniji kupac je Pavao Vujnovac N1 analizira što se krije iza vijesti o prodaji Fortenove

“Rast gospodina Vujnovca može podsjećati, barem površnom usporedbom, na rast gospodina Todorića i Agrokora. On (Vujnovac) dolazi u poziciju da postane tako velik da ne može, ne smije više propasti. I dalje će biti definiran kao sistemski važna tvrtka koja onda igra po posebnim pravilima igre”, smatra Brkić.

Naglašava da po njemu do danas još ipak nije raščišćena priča oko lexa Agrokor. “I neće još biti. Vodi se arbitražni sud u Washingtonu. Relativno nedavno smo tamo već izgubili jedan spor, onaj između INA-e i MOL-a. Vidjet ćemo što će biti i s ovim.”

“Zatim je tu i spor koji je najavio odvjetnik Ljubo Pavasović Visković koji zastupa šeika Alketbija koji je otkupio dionice od Rusa, ali mu hrvatski i nizozemski regulatori to nizu priznali. To je definitivno još jedan od repova koji se vuku”, upozorava Brkić.

Brkić kaže da ne zna koji su Vujnovčevi interesi u svemu, ali su “načelno legitimni”.

“Ako ima novca, on odlučuje. Poznata je ona ‘ne stavljajte sva jaja u istu košaru’, a ovdje je puno jaja. Čovjek se očito pokazuje kao uspješan. Što je sve u pozadini, ne znam i ne želim spekulirati. Pitanje koje se nameće je zbog čega se ova transakcija može izvesti, a kod arapskog investitora se nije moglo. Može ona sada biti u skladu s hrvatskom regulativom, s nizozemskom, s europskom, ali to ne znači da se ne može sporiti na arbitražnom sudu u Washingtonu i ako tamo bude odlučeno drugačije… Ta arbitraža je iznad svega drugoga”, upozorava Brkić.

Pitanje je, smatra on, i po kojim će se uvjetima kompanija dalje zaduživati. “Činjenica je da, koliko god se iz tvrtke može čuti o lexu Agrokor kako je riječ o uspješnom poslu, ovdje se vidi pod kojim se uvjetima zadužuje, koje su to kamate. Što je s tezom da ako je hrvatski kreditni rejting dobar i rast, što jest istina, da se onda očekuje da bude bolji i rejting naših kompanija? Ovdje se to ne događa. S obzirom na sve repove, potencijalne negativne sudske ishode, nisam siguran kakav je i kakav će biti kreditni rejting tvrtke, pod kojim uvjetima će se dalje zaduživati.”

Definitivno, naglašava na kraju Brkić, “priča s Agrokorom, sada Fortenovom i jednim velikim igračem na tržištu po mom sudu nije dobra”.

“Postavlja se pitanje što društvo želi, kakvu strukturu gospodarstva želi, kakva je naprosto ekonomska politika zemlje. Po meni nije dobro. Što ne znači da taj posao neće biti dobar za gospodina Vujnovca.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.