Koronavirus nekad i danas: Što se sve promijenilo, koje su preporuke kod zaraze?

Podijeli :

PIxabay / Ilustracija

Koronavirus se vratio u nešto širem obujmu s dolaskom hladnijeg vremena, no daleko je to do situacije u vremenima lockdowna i provođenja posebnih mjera tijekom epidemije čiji je kraj u Hrvatskoj proglašen 11. svibnja ove godine. Dakle, stvari su se promijenile, ali na koji način, što kad se netko zarazi covidom u ovim trenucima?

Prvi slučaj zaraze koronavirusom otkriven na današnji dan prije četiri godine

Dok su nekad vrijedila pravila o izolaciji, obaveznom javljanju liječniku, testiranju u zdravstvenoj ustanovi i obaveznoj karanteni u određenom broju dana, trenutno je situacija bitno drugačija. Može se reći da je kao što se oduvijek tretirala gripa u tom smislu.

Procijepljenost i stvaranje imuniteta uvelike su pomogli ublažiti posljedice zaraze, kao i njeno širenje. Ali, opreza nikad dosta. Ponovno, kao i u slučaju s gripom. Čak su i simptomi slični – grlobolja, otežano disanje, umor, bol u mišićima i tijelu, pojačani osjećaj hladnoće…

WHO zabrinut zbog porasta broja zaraženih koronavirusom u nekim zemljama

Iako su tjedne brojke za Hrvatsku na 252 nova slučaja, iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) ističu da se mnogi koji obave brze antigenske testove ne javljaju liječnicima pa zato ni nisu u evidenciji. To ne treba ni čuditi jer testiranje više nije obveza.

Ni postupak liječenja nije specifičan, preporuča se odmor, što više tekućine i skidanje temperature. A nema više ni izolacije niti određenog broja dana o ostajanju kod kuće. Preporuča se obavljanje kućnog testa i nakon što nestanu simptomi, kako bi bili sigurni da ne nosite zarazu među ljude.

Za one koji se žele dodatno zaštititi, osigurano je 300.000 doza cjepiva. Preporuča se za starije od 65 i one s kroničnim bolestima, odnosno, one kojima je kompromitiran imunitet.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Vodič kroz nove sojeve koronavirusa: Koji su simptomi, gdje se testirati, što s maskama? Pavasović Visković: Umjesto Todorića dobili smo puno većeg i toksičnijeg poduzetnika, a to je Pavao Vujnovac