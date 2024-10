Hrebak za N1: Bilo bi dobro da država pustil svoje stanove na tržište. Tako bi cijene pale

Podijeli :

Gradonačelnik Bjelovara i predsjednik HSLS-a Dario Hrebak, u Novom danu s Mašenkom Vukadinović komentirao je priuštivo stanovanje i novu stambenu strategiju koju priprema Vlada.

Objasnio je kako kao liberal vidi postupke države, kojima se želi potaknuti vlasnike privatnih stanova da ih prodaju, iznajme ili daju državi u posredništvo.

“Idemo prvo o dobrim stvarima…”

“Biti u vladajućoj većini ne znači da ćete sa svime slagati, ali ne znači ni da sve s čime se ne slažete treba zaustavljati. Idemo prvo o dobrim stvarima. Dobro je što se konačno bavimo time i što konačno imamo plan i strategiju. Ali, moje mišljenje, bilo bi dobro da država proda sve svoje stanove jer bi se time smanjile cijene”, kazao je Hrebak i dodao:

“Razumijem što je ministar (Primorac, op.a.) htio, radi dobre stvari. Mi još nismo vidjeli taj prijedlog. Nećemo biti protiv jer znamo da su velika očekivanja i građani misle da bi sve trebalo biti besplatno ili priuštivo. Svi govore o skandinavskim modelima, gdje navodno sve funkcionira i sve je bajno. Nisam u to baš siguran. Vidio sam i riječi stručnjaka koji govore da neće biti nekog efekta ili promjena… Nadam da neće napraviti štetu kao APN, koji povećava cijenu stanova. Jednostavno, mislim da bi bilo dobro kad bi država pustila sve svoje stanove na tržište. S tom količinom stanova na tržištu, cijene bi počele padati.”

Europa ima povjerenika zbog priuštivog stanovanja. Mladi nemaju kako kupovati nekretnine, a često ni biti podstanari. Zato se čine brojne strategije i planovi, što znači da Hrvatska nije izolirana.

“Mogu govoriti iz perspektive svog grada, kojem sam gradonačelnik. Grad oslobađa plaćanja priključaka, daje besplatna zemljišta APN-u… I ispada da je država jednako skupa ili skuplja od privatnika. Ne vjerujem u snažnu i moćnu državu koja može riješiti ovakve probleme. Vjerujem u namjeru, ali ne i da će biti postignut efekt kakvom se nadamo. Nešto treba napraviti oko zadržavanja mladih, muči se i EU, ali ne znam kad je država, osim pomaganjem kroz subvencije, nešto konkretnije postigla. Na nama je spustiti poreze i neka građani naprave što mogu napraviti.”

Napomenuo je još jednom koliko je zadovoljan Primorcem kao ministrom.

“Pomaže gospodarstvu i nekim stvarima koje ne opterećuju poduzetnike, koji pune džep ove zemlje, ali trebamo vidjeti još koliko rasteretiti rad i potaknuti kapital.”

Komentirao je činjenicu da od 1. siječnja raste minimalna plaća, da su rasle plaće u javnom sektoru, ali i da se građani još uvijek žale na pad standarda jer njihova mjesečna primanja ne prate troškove, bez obzira na intervencije vladajućih.

“Imate s jedne strane rast i povećanje plaća, a s druge strane rast cijena. Ne znam više što se događa i, iskreno, ne vjerujem svojim liberalnim kolegama u trgovinskom sektoru. Imamo rast plaća, ali i neprestani rast cijena. Oni ostvaruju ekstraprofit. Taj dio mi nikako ne odgovara, tu je potisnut moj liberalni dio. To utječe na standard i Vlada nema druge nego podignuti minimalnu plaću, što će opet opteretiti gospodarstvo. Imali smo povećanje plaća u javnom sektoru, ali to mora imati uporište u rastu gospodarstva. Plešemo na granici i to se mudro radi, ali doći ćemo u situaciju spirale inflacije, ako cijene nastave rasti. Također, očekivanja građana su jasna, a nas liberale u vladajućoj većini zadovoljava što smo imali 62 posto razvoja Europske unije prije osam godina, a sad smo na 78 posto i za četiri godine bismo trebali biti na 83 posto. To je bitno jer zemlje koje su prošle proces ulaska u EU, imale su slične faze kao i mi, također su imali odljev ljudi. Ali, kad su podigli prosjek iznad 80 posto, ljudi su se počeli vraćati.”

Ponovio je da Hrvatska neprekidno gospodarski raste protekle četiri godine, ali i da je bitno privući kapital.

“Tad bismo mogli govoriti o boljim prosječnim mirovinama i minimalnim plaćama. Ali, volio bih da to tržište određuje, a ne država. Razumijem intervencije jer je pritisak na Vladu ogroman zbog rasta plaća, ali te poteze intervecionizma ne bi trebalo stalno koristiti”, zaključio je Dario Hrebak.

