Dalija Orešković: Tko je Thompson? Pjevač HDZ-a. Mladi ne znaju, pa da im ja kažem što je bilo…

Podijeli :

U N1 studiju uživo gostovala je saborska zastupnica stranke DOSIP Dalija Orešković. Među ostalim, u razgovoru s našom Ninom Kljenak, osvrnula se na rekordnom brzinom rasprodani koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu te njegov lik i djelo.

Orešković o Thompsonu: Ne dopuštam da oni koji su debelo unovčili svoje “domoljublje” budu mjera koliko se voli domovina

Orešković smatra da se oko tog koncerta stvara velika fama.

“Fama se stvara prije svega iz političkih razloga. Ali, nije to jednostavno ni lako preko noći stvoriti. Ovo se planiralo dugo”, kazala je.

Što se samog koncerta tiče, kaže da podržava takav događaj isključivo radi zabave.

“Svima nam fali velikih spektakla kojih želimo biti dio i na jednu noć se provesti i iz sveg grla pjevati.”

“U Srbiji mladi ljudi žele pošteniju državu”

Međutim, Orešković smatra da u svemu postoji i jedan problem koji se tiče mlade publike, pripadnika tzv. Generacije Z (GenZ) i njihovog odnosa prema Marku Perkoviću Thompsonu.

Thompson rasprodao koncert na Hipodromu: Stiže pola milijuna ljudi

“U susjednoj državi, Srbiji, imamo prosvjede studenata, mahom pripadnika GenZ-a. Ti su mladi ljudi shvatili da postoji institucionalni problem u njihovoj državi, da je sustav vrijednosno i moralno urušen i traže promjenu tog sistema, a ne samo Vučića kao autoritarnog vladara, kvarnog na svim poljima. Održali su prosvjede čije su slike obišle svijet. Ti mladi su poslali poruku nade nove generacije koja će tražiti zdravije životno okruženje za sebe u vrijednosnom i moralnom smislu. Oni prije svega žele pošteniju i pravedniju državu”, kazala je Orešković kao uvod u svoju glavnu misao koja se ticala ovdašnjih GenZ-ovaca i mladih.

“Naši mladi poručuju da im korupcija ne smeta”

“Naši GenZ-ovci koncertom Marka Perkovića Thompsona poručuju da njima propadanje Hrvatske zbog korupcije uopće ne smeta. Tko je Marko Perković Thompson? Pjevač HDZ-a. Sjetimo se, jer to mladi ne znaju, pa da im ja kažem što je bilo. Bilo je to da je svojevremeno bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, koji je zbog nekoliko teških korupcijskih afera završio u zatvoru, istom tom Thompsonu dao 500.000 eura prljavog novca da ne pjeva za druge političke stranke kako im ne bi odvukao političke glasove”, govori Orešković.

“Od prljavog novca stekao je imanje”

Nadalje, rekla je da je Perkovića istraživala Porezna uprava.

Stručnjak za sigurnost o Thompsonovom koncertu u Zagrebu: “Bilo bi lakše da su dva ili tri termina”

“Brojni građani, pa i mnogi koji će biti na ovom koncertu, često od nas političara traže da se uvede provjera porijekla imovine. To u našem poreznom sustavu već postoji. A jedan od onih kojemu je utvrđen nesrazmjer, i to bome velik – milijuni se nisu uplatili u državni proračun, upravo je Marko Perković Thompson. Sad recite koja je to ljubav prema domovini. Netko tko je od HDZ-ove korupcije i prljavog novca stekao neko svoje ne baš malo imanje, izgradio svoj brend i postao ikona domoljublja našoj Generaciji Z i mladima. Pa ljudi moji, zabavite se i pjevajte, ima nekih njegovih pjesama koje rado pjevam i ja, ali mora vam biti jasno tko je Marko Perković Thompson u svom liku, djelu, poslanju i u stvarnosti”, kazala je Orešković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok