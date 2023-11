Hrvatima je plaća najbitnija, ali želje su im skromne: “Ne pucamo previsoko i poslodavci to znaju”

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Alen Mrvac s portala MojPosao gostovao je u N1 Newsroomu s Ankom Bilić Keserović i osvrnuo se na regionalno istraživanje o tržištu rada u kojem je sudjelovalo više od 6000 ljudi.

U njemu su ispitanici odgovarali o očekivanjima od posla, što podrazumijeva plaće, pozicije i uvjete općenito. Kriteriji za odabir posla nekako su logično, plaća je uvjerljivo prva, onda slijede dobri međuljudski odnosi, radno vrijeme, mogućnost napredovanja i sigurnost posla.

Dakle, stvari su se promijenile jer još prošle godine sigurnost posla bila je na prvom mjestu u istraživanju portala MojPosao.

“Prošlih godina su dobri međuljudski odnosi bili pri vrhu, ali situacija je takva da sigurnost posla više nije toliko relevantna jer posla ima više nego prije, što potvrđuje broj oglasa kod nas na portalu. Istovremeno, troškovi života i inflacija su nas natjerali da kao kriterij postavljamo visinu plaće”, kaže Mrvac i nastavlja:

“Troškovi su toliko porasli da nije moguće to ignorirati. Zato, sve kreće s visinom plaće.”

Priželjkivana plaća je u prosjeku 1335 eura, kad se govori o Hrvatskoj, iz koje je oko 2000 ispitanika u istraživanju.

“Ovo nije nerealno jer se kreće oko hrvatskog prosjeka. I, ujedno, priča priču o našim snovima. Koji nisu toliko nerealni jer ako uzmemo kontekst vremena u kojem živimo, ovih 1335 eura je neki minimum očekivanja. Ne pucamo previsoko i toga su poslodavci često i svjesni, da dobar dio radnika pristane na to što im se ponudi”, objasnio je Mrvac pa komentirao i regiju:

“Slovenci imaju prosječnu plaću iznad 2000 eura, u BiH 650 eura, u Sjevernoj Makedoniji još niža, a u Srbiji nešto ispod tisuću eura.”

Zanimljiv je i podatak o povišicama, no jako su porazni za hrvatske poslodavce. Samo 19 posto je ove godine dobilo povišicu, njih 14 posto ju je dobilo zbog inflacije, ali 51 posto nije dobilo, niti je očekuje. Njih 17 posto pak je nije dobilo, ali joj se još nadaju, iako nema previše vremena do kraja godine. Možda je i to razlog zašto je 56 posto ispitanika promijenilo posao unazad godinu i pol dana.

“To dosta govori i onama kao radnicima, ali i o poslodavcima. Neki su odustali od borbe, posebno koji su dugo u firmama. Ono što daje nekakav optimizam jesu mlađi radnici koji, prema istraživanjima, rjeđe pristaju na manje nego što misle da zaslužuju. Neki poslodavci ne daju povišice jer radnici šute, drugi jer im poslovni rezultati to nisu doopustili, ali ima i onih pozitivnih primjera koje treba pohvaliti. Što se promjene posla tiče, brojka je konstanta, oko trećine zaposlenih u periodu od 18 mjeseci mijenja posao. A i situacija je takva da se posao, barem za prvu ruku, relativno lako može pronaći. Zato se ni ne traže povišice, radnicima je lakše dići sidro i otići drugdje. Tržište rada je danas naklonjenije radnicima, a poslodavcima je nikad teže doći do radne snage”, zaključio je Alen Mrvac.

