Mnogi hrvatski kupci nesvjesno preplaćuju rabljene automobile: Ove marke su najveća zamka

Posljednje istraživanje otkrilo je da automobil s vraćenom kilometražom može koštati i 21 posto više od njegove prave vrijednosti. To znači da mnogi i hrvatski kupci preplaćuju vozilo, nesvjesni da su postali žrtva prevaranata.

Vozači logično preferiraju automobile s manjom kilometražom, očekujući da će biti u boljem stanju i da neće zahtijevati velike popravke. Uostalom, teško je i kasnije pronaći kupca za automobil s velikom kilometražom, osim ako je cijena znatno niža. Zbog toga prevaranti vraćaju kilometražu automobila, čime umjetno napuhavaju njegovu cijenu i ostvaruju više profita.

Rabljeni automobili s izmijenjenom kilometražom u prosjeku se prodaju za nevjerojatnih 21 posto više. To znači da hrvatski vozači mogu platiti i za petinu više nego što vozilo zapravo vrijedi, i tako gube tisuće eura, pokazuje najnovije istraživanje carVerticala.

Najgora je situacija u Ujedinjenom Kraljevstvu (29 posto), Italiji (29 posto) i Litvi (25 posto), gdje je prosječni porast ovih vrijednost najveći među 15 ispitanih zemalja.

Ukrajina (17 posto), Poljska (19 posto) i Rumunjska (20 posto) nalaze se na drugoj strani spektra. No, to su i dalje visoki brojevi koji ukazuju na to da ove prakse možda neće tako skoro izgubiti svoju popularnost.

Noviji automobil nose veći gubitak

Kada je u pitanju vraćanje kilometara, starost automobila usko je povezana s potencijalnim financijskim posljedicama po kupca. Vrijedi napomenuti da ovakva obmana, u slučaju 15-godišnjeg automobila s vraćenom kilometražom, može povećati vrijednost vozila za prosječno 27 posto.

Konkretno, za svakih 100.000 skinutih kilometara, kupac može nesvjesno preplatiti približno 2.000 eura. Dakle, ako brojač kilometara pokazuje 200.000 kilometara umjesto stvarnih 400.000, to potencijalno može značiti da će kupac za takvo vozilo dati i do 4.000 eura više.

Iako se ovo povećanje cijene može činiti drastičnim za automobil iz 2008. godine, valja imati na umu da se ove vrijednosti izračunavaju na platformi carVertical, čiji korisnici obično više provjeravaju luksuzna vozila, a manje automobile srednje klase.

“Što je skuplji automobil s vraćenom kilometražom, to će kupac na kraju izgubiti više novca. To naglašava važnost provjere povijesti prije kupnje vozila. Inače bi moglo biti prekasno, a povrat novca od prodavača može biti kompliciran”, kaže Matas Buzelis, stručnjak za automobile i voditelj komunikacija pri carVerticalu.

Neke marke nose veći rizik

Različite marke automobila drugačije reagiraju na vraćanje kilometraže: porast cijene može se kretati od 15 posto za Mazdu i Daciu, i do 27 posto za vozila Land Rover.

Vozači bi mogli potrošiti i do 2.000 eura više za svakih 100.000 vraćenih kilometara pri kupovini automobila marke Dacia. Međutim, druge marke mogu donijeti još veće financijske gubitke.

Kupci Renaulta mogu izgubiti i do 2.300 eura na svakih vraćenih 100.000 kilometara, kupci Opela – 2.200 eura, a kupci Škode – 4.200 eura. Svakih 100.000 vraćenih kilometara najviše će koštati kupce njemačkih vozila: Audija (6.000 eura), Volkswagena (4.500 eura), BMW-a (7.000 eura) i Mercedes-Benza (10.600 eura).

Vraćanje kilometraže može značajno utjecati na vrijednost automobila, a određene marke automobila i godišta dolaze s izraženim financijskim gubicima. Za kupce u Hrvatskoj i šire, provođenje temeljite provjere povijesti ostaje vitalan korak u zaštiti od potencijalno skupih pogrešaka.

