Porast cijena goruća je tema koja se pažljivo prati. Cijene su porasle u svim sektorima kao posljedica rata u Ukrajini, inflacije i brojnih drugih faktora. Turizam se usto suočava i s manjkom radne snage, a sve to utječe i na konačnu cijenu usluge.

Budući da je predsezona već u punom jeku, provjerili smo kako se kreću cijene smještaja u glavnim gradovima regije – Zagrebu, Beogradu, Sarajevu i Ljubljani.

Cijene noćenja ovise o brojnim faktorima, od tipa smještaja (hotelski, privatni…) preko luksuza koji se pritom nude do lokacije, termina noćenja (ljetna, odnosno zimska sezona) i prepoznatljivosti brenda. Kao primjeri pogodnosti koje neki nude, u oglasima se ističe otkazivanje u zadnji čas ili promjena termina, neki vraćaju novce u slučaju otkazivanja, a dodatni luksuzi se, naravno, dodatno naplaćuju. Također, apartmani i hotelski smještaji koji se nalaze u blizini velikih bolnica, često imaju više cijene.

Prema podacima Turističke zajednice Grada Zagreba iz 2019. prosječan gost hrvatskog glavnog grada potroši na smještaj i sve ostalo potrebno 150 eura dnevno. Nove analize nisu rađene, a ta je cifra rastom inflacije i uvođenjem eura nesumnjivo porasla.

Apartmani

Cijene apartmana u Zagrebu, odnosno stana za dnevno iznajmljivanje, kreću se od 50 do gotovo 300 eura. Pregledom smještaja na Airbnb-ju najviše cijena za dvije osobe je u rangu 70 do 80 eura, a sve ovisi o lokaciji. Tako ćete u samom centru, nedaleko od Trga bana Jelačića pronaći smještaj koji stoji od 200 do 300 eura, ali već nekoliko tramvajskih stanica dalje, nekoliko minuta vožnje kod Kvaternikovog trga, nudi se smještaj za 53 eura.

Cijene su niže prema periferiji, a želite li proći jeftinije, osim apartmana odaberite hostele. Cijena hostela u prosjeku se kreće oko 30 eura na noć.

Cijene apartmana u centru Sarajeva kreću se u rasponu od 10 do 105 eura. Za ovakav smještaj turisti i ostali posjetitelji najčešće će morati izdvojiti od 15 do 25 eura. Najviše stanova po cijeni od 15 eura iznajmljuje se u samom centru grada – Skenderija te u naselju Grbavica, gdje je manja koncentracija turista, a koje pripada Općini Novo Sarajevo.

Cijene stanova u neposrednoj blizini sarajevskog aerodroma, u naselju Dobrinja, također se kreću uglavnom od 14 do 25 eura.

Ponude na stranicama za iznajmljivanje stanova po danu za jednu ili dvije osobe u centru Beograda kreću se u rasponu od 20 do 200 eura. Nešto jeftinije može se proći na periferiji glavnog grada. Pa tako, u Mirijevu možete odsjesti u jednokrevetnoj sobi za 25 eura, dok su apartmani s pet kreveta 50 eura.

Također povoljan smještaj, pogotovo za turiste kojima je Beograd usputna stanica i koriste usluge letenja, smještaj od 20 eura za smještaj mogu naći u blizini beogradske zračne luke.

Cijene apartmana za dnevno iznajmljivanje u Ljubljani ne razlikuje se previše od ostalih gadova regije. Cijene u centru Ljubljane kreću se od 47 do 315 eura s prosječnom cijenom od 75 eura.

Hoteli

Kad su u pitanju hoteli, cijene se jako razlikuju. Noćenje u hotelu u Zagrebu može biti i povoljno pa će se tako naći sobe za dvije osobe po 70 eura. Doručak se u većini hotela dodatno naplaćuje, kao i pristojba. Jeftiniji se hoteli nalaze nešto dalje od centra, i po pola sata vožnje i više. Takva povoljnija cijena može se naći u hotelima na Sljemenu.

Hotelski je smještaj u prosjeku skuplji od privatnog pa se u luksuznim hotelima mogu naći sobe od 160 do 250 eura na noć. I više ako se uključe posebni zahtjevi.

Cijene noćenja u hotelima u Sarajevu znatno su veće u odnosu na apartmane koji se iznajmljuju po danu. Hotelska ponuda noćenja dvije osobe s doručkom iznosi u prosjeku 130 eura. Najniža cijena istog smještaja za dvije osobe u prosjeku iznosi 50 eura.

Hotel Europe u strogom centru Sarajeva za jednu noć s uslugom doručka i mogućnošću korištenja spa centra za dvije osobe iznosi 147 eura, dok ćete u hotelu Swissotel Sarajevo koji se nalazi na Marijin Dvoru (centar), za iste usluge izdvojiti 170 eura.

Cijene smještaja u hotelima u odnosu na apartmane uglavnom je skuplja u svim dijelovima grada. Hotelska ponuda noćenja s doručkom iznosi u prosjeku 150 eura za dvije osobe, dok najniža cijena u prosjeku iznosi 60 eura. Ne tako povoljan smještaj, u samom centru Beograda, za jednu noć s uslugom doručka i mogućnošću korištenja spa centra za dvije osobe iznosi nepunih 500 eura.

Doručak je uglavnom na bazi švedskog stola.

Posjetitelji Beograda koji više preferiraju mirnije predjele, smještaj mogu pronaći u mjestima udaljenim 20 kilometara i više, s pogledom na Dunav gdje se usluge smještaja kreću od 80 eura uključujući doručak. Uglavnom su to vile, kuće i vikendice.

Hotelski smještaj u Ljubljani ima vrlo širok cjenovni rang. Smještaji u hotelima za dvije osobe mogu se naći po cijeni od 59 do 496 eura. U prosjeku hotelski smještaj u Ljubljani stoji 100 eura.

