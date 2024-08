Koliko košta svadba? Tisuće eura za cvijeće, glazbu, a cijena stolca leti u nebo…

Podijeli :

PIxabay / Ilustracija

Vjenčanje je za mnoge najvažniji dan u životu, a sezona vjenčanja je u punom jeku. Iako najvažniji i najsretniji dan - vjenčanja su postala skup sport, kako za mladence tako i za goste. Poskupjelo je sve od dekoracija i hrane pa do - crkve. Mladenci muku muče i kalkuliraju kako bi ostali u plusu.

Koliko košta vjenčanje?

Cijene vjenčanja ovise, naravno, o ukusima i željama mladenaca i mogu ići u ekstreme, ali u današnje vrijeme teško da mogu biti niske, piše Net.hr.

Zvonimir Videković, koji vjenčanja organizira već 12 godina, kaže da su cijene ove godine znatno skočile u odnosu na prošlu.

“Cvijeću je jako narasla cijena, a pogotovo od prelaska na euro. Za svadbu sa 100-tinjak gostiju, cijena je oko 1500 – 2500 eura. To uključuje dekoraciju stolova, mladenačkog stola, buket i par posebnih revera”, otkriva.

Trenutno su najveći hit vjenčanja srednje veličine do oko 150 ljudi. Osim što je za velika vjenčanja teže pronaći prostor i cijena stolca je poprilično narasla. To je potvrdio i Videković koji tvrdi da se u nekim salama cijena stolca penje i do 160 eura po osobi. Ugostitelji kažu da su najjeftiniji stolici oko 65 eura, i to u manjim mjestima i lokalnim salama. Cijene su im se povećale za osam do deset posto u odnosu na prošlu godinu. Prije korone, odnosno 2018. godine, stolici su se mogli bez problema pronaći po cijeni od 40-50 eura.

Videković otkriva da svadba za 100-tinjak ljudi u konačnici košta između 15.000 i 25.000 eura .

Gdje uštedjeti?

“Štedi se na uslugama koje su na listama mladenaca na zadnjim mjestima. Mladenci sami znaju odraditi dekoracije ili neke sitne stvari kako bi uštedjeli. Ali i dalje postoje mladenci koji ne pitaju za cijenu jer žele svoj poseban dan baš kako su ga zamislili”, kaže Videković.

Darovi – papreni

I darovi su postali papren izdatak. Mladencima se najčešće daruje novac koji pokriva stolac i dar za bračni život. Ali ima i onih koji se i dalje odlučuju na klasične darove. Obično su to ljudi bliski mladencima pa znaju što im treba.

“Prošla su vremena kada se moglo dobro darivati same mladence, teško je prognozirati koliko se stavlja u kuvertu. Nepisano pravilo je: Ako je stolac 70 eura, onda par daje 200 eura. To pokriva stolac i ostaje nešto za mladence”, objašnjava Videković.

Od klasičnih darova mladenci često na poklon dobivaju fotografiranje, komad namještaja, kućanske aparate…

Plus ili minus

Ali kad se podvuče crta, mogu li mladenci danas pokriti troškove i ostati u plusu?

Organizator vjenčanja tvrdi da o konačnom saldu ovisi puno stvari, a neki su i na gubitku. “Ako mladencima možda pomažu roditelji oko plaćanja vjenčanja pa im dio darova ili svi ostaju, mogu biti u plusu. Ako mladenci sami plaćaju vjenčanje, čak i da su i štedjeli, ali naposljetku darovi nisu kako su očekivali, mogu opet biti u minusu. Nažalost, prošla su vremena gdje se baš moglo zaraditi od svog vjenčanja, ima takvih primjera, no sve manje. Realnije je da se cijela ceremonija završi s nulom ili minimalnim gubitkom”, objašnjava organizator vjenčanja.

