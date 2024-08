Kupujete nekretninu? Važna je cijela financijska “krvna slika”

Podijeli :

O uvođenju reda na tržište nekretnina tj. prijedlogu Zakona o upravljanju i održavanju zgrada u Novom danu s našom Mašenkom Vukadinović razgovarala je agentica za nekretnine i kreditna posrednica, Martina Mataić Škugor. Ocjenjuje da zakon donosi niz dobrih stvari za kvalitetu stanovanja i održavanje zgrada.

“Zakon uvodi novost: za kratkoročni najam potrebna suglasnost 80 posto suvlasnika, ali ne samo njih. Važna je suglasnost neposrednih susjeda: dakle zid gore, dolje, lijevo i desno. Kumulativno ako skupite privolu 80 posto suvlasnika, a susjed do vas kaže ne, neće moći i obrnuto. Jedan od ciljeva je da se napravi balans, između želje vlasnika koji želi investiciju, ali i da se osigura kvaliteta stanovanja ostalih suvlasnika”, objasnila je Mataić Škugor i dodala:

Bez stambenog kredita nema nekretnine

“Cilj je dobiti i te stanove u portfelj za dugoročni najam. Još je tu novosti: zajednice vlasnika će imati OIB što znači da su pravna osoba, to im može olakšati primjerice kredit za uređenje zgrade. Cilj zakona je da se održi i zadrži vrijednost zgrade. Cijena stana ovisi i o vrijednosti zgrade. Ne kupujete samo stan već i probleme u zgradi. Zakon ako se pažljivo pročita, regulira mogućnost sufinanciranja ugradnje lifta ako ima više od tri kata. Postoji mogućnost sufinanciranje uređenja pročelja. Vlasnici postavljaju cijenu i imaju očekivanja, ali kupac odlučuje hoće li tu cijenu dati. No to je pitanje i razuma, kupci će napraviti neke kompromise, ali svjesni su nedostataka.”

Analitičar: Porez na nekretnine čini se kao logičan odgovor za stabiliziranje tržišta

Bez stambenog kredita većina mladih ne može zamisliti kupnju nekretnine. Mataić Škugor je naglasila važnim kao pomoć priuštivom stanovanju, potražiti pomoć kreditnog savjetnika.

“Kreditno posredovanje je besplatno prema klijentima, savjetujemo s dvije ili više ponuda. Nije bitna samo nominalna kamatna stopa. Kada se netko odluči za kreditnu kupnju stana on mora biti svjestan svojih mogućnosti i troškova. Često ljudi nisu financijski svjesni gdje troše. Često napravimo analizu koje su im mogućnosti, napravimo simulaciju i otplatni plan. Prilikom kupnje nekretnine morate biti svjesni svih troškova. Tu su i porez na kupnju nekretnine i adaptacija i režije… Fiksne kamatne stope su od 4 posto ili niže ovisno u kojoj ste kategoriji do 4,2 posto. Postoje različiti uvjeti, treba napraviti, kako mi u nekretninama kažu, cijelu krvnu sliku prije kupnje nekretnine”, pojasnila je.

