Ministrica najavila uvođenje platforme s podacima o medijima: Građani će vidjeti tko je vlasnik

Odluka o smanjenju financiranja Novosti jasno je obrazložena, a taj tjednik, u usporedbi s drugima i dalje je obilato financiran, rekla je u večeras u Dnevniku HRT-a ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Osvrnula se i na uvođenje platforme o vlasništvu i financiranju medija.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek ustvrdila je da će uvođenje platforme s podacima o vlasništvu i financiranju hrvatskih medija doprinijeti transparentnosti.

“Podaci su postojali na različitim mjestima i u različitim registrima, ali to nije bilo dostupno javnosti. Nije bilo mogućnosti da se na ovako transparentan način, u nekoliko klikova, dođe do podataka o vlasničkoj strukturi svakog elektroničkog medija i izvorima financiranja”, rekla je za HRT.

Istaknula je kako će se podaci o broju kreativnog osoblja zaposlenih u medijima tek popunjavati.

“Ono što je važno da su podaci uneseni u platformu za posljednjih 10 godina”, naglasila je. Platforma je, kako kaže, “alat Vijeća za elektroničke medije te komunikacijski kanal između njih i nakladnika”.

“Ne mislim da bi netko išao manipulirati s tim podacima, pogotovo o vlasništvu. To je definirano zakonom”, kazala je.

“Ključno je da će sada svaki građanin vrlo lako vidjeti tko je vlasnik medija i tko ga većinski financira. Platforma će se nadograđivati te će se proširiti na tiskane medije. Vjerujemo da će to značajno doprinijeti povjerenju medija”, zaključila je.

“Koncentracija medija je ograničena”

Govoreći o tome kakvi su trendovi kada se radi o koncentraciji vlasništva, ukazala je na to da nadležna tijela takve situacije sprječavaju.

“Koncentracija medija je ograničena, definirana je i za elektroničke i tiskane medije. Tijela koja su nadležna za provjeru i suglasnost su Vijeće za elektroničke medije te Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja”, pojasnila je.

Do sada smo imali, podsjetila je ministrica, “situacije kada je bila pokazana aspiracija nekih vlasnika za preuzimanje, ali to nije bilo moguće”.

Upitana je li problematično da se lokalni i nacionalni mediji financiraju iz proračuna jedinica lokalne samouprave, odgovorila je kako bi bilo idealno da “svi mediji potpuno odvojeni od tijela javnih vlasti”.

Ministrica o odluci Savjeta o Novostima

“Ako je to transparentno, ako se dodjeljuju sredstva na transparentan način, to ima svoje dobre i loše stvari. Sigurno da bi bilo idealno da su svi mediji potpuno odvojeni od tijela javnih vlasti”, rekla je.

S druge strane, ukazala je, “svi smo svjesni da kada ne bi bilo poticaja, mnogi lokalni mediji ne bi opstali”.

“Oni su često građanima najvažniji izvor informiranja za komunalne teme koje ih se najviše tiču”, kazala je.

Obuljen Koržinek komentirala je i odluku Savjeta za nacionalne manjine koji je smanjio financiranje tjedniku Novosti.

“Ne mogu u to (odluku Savjeta) ulaziti. To nema veze s Ministarstvom kulture i medija. Savjet je jasno obrazložio svoju odluku. Mislim da je taj tjednik i dalje obilato financiran u usporedbi s drugim hrvatskim medijima. Nema drugih medija koji imaju takav izvor financiranja. Nama je važno da sredstva za različite programe nacionalnih manjina kontinuirano rastu. To je naša politika otvorenosti”, zaključila je.

