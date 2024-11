Manja neto plaća za milijune radnika u Njemačkoj: Evo koliko manje novca će imati

Podijeli :

Kako bi osigurala financiranje sustava skrbi, njemačka vlada je pokrenula povećanje doprinosa. Uvođenjem ove mjere mnogi radnici će imati manju neto plaću.

Vlada se sada dogovorila o povećanju doprinosa od 2035. godine, prenosi Fenix.

Usvojena uredba predviđa povećanje doprinosa od 0,2 postotna boda od 1. siječnja 2025. godine, najavio je glasnogovornik vlade. To je potrebno kako bi se osigurala isplativost osiguranja za njegu.

“Dodatni prihod može se iskoristiti za dobivanje vremena za razvoj koncepata za financiranja održive skrbi”, dodao je. Uredbu još treba odobriti Savezno vijeće.

Doprinos bi tada porastao na 3,6 posto. Odnosi se na osobe s osiguranjem za njegu s jednim djetetom. Poslodavac plaća pola iznosa doprinosa. Samo u Saskoj postoji iznimka: tamošnji poslodavci plaćaju samo 1,2 posto.

Nakon već najavljenog povećanja dodatnog doprinosa zdravstvenih osiguravajućih društava, to bi bilo drugo povećanje socijalnih doprinosa u idućoj godini. No, što bi točno značilo povećanje premije od 0,2 postotna boda u eurima?

Mogući neto gubici u 2025. godini

Izračun pokazuje kako će se vaš neto prihod promijeniti ako teret doprinosa poraste na ukupno 3,6 posto u 2025. godini:

Bruto mjesečna plaća – 2.000 eura, doprinos za skrb 2024. (polovica od 3,4 posto)- 34 eura, doprinos za skrb 2025. (polovica od 3,6 posto) – 36 eura, neto gubitak u 2025. – 2 eura

Bruto mjesečna plaća – 2.500 eura, doprinos za skrb 2024. (polovica od 3,4 posto)- 42,50 eura, doprinos za skrb 2025. (polovica od 3,6 posto) – 45 eura, neto gubitak u 2025. – 2,50 eura

Bruto mjesečna plaća – 3.000 eura, doprinos za skrb 2024. (polovica od 3,4 posto)- 51 euro, doprinos za skrb 2025. (polovica od 3,6 posto) – 54 eura, neto gubitak u 2025. – 3 eura

Bruto mjesečna plaća – 3.500 eura, doprinos za skrb 2024. (polovica od 3,4 posto)- 59,50 eura, doprinos za skrb 2025. (polovica od 3,6 posto) – 63 eura, neto gubitak u 2025. – 3,50 eura

Bruto mjesečna plaća – 4.000 eura, doprinos za skrb 2024. (polovica od 3,4 posto)- 68 eura, doprinos za skrb 2025. (polovica od 3,6 posto) – 72 eura, neto gubitak u 2025. – 4 eura

Bruto mjesečna plaća – 4.500 eura, doprinos za skrb 2024. (polovica od 3,4 posto)- 76,50 eura, doprinos za skrb 2025. (polovica od 3,6 posto) – 81 euro, neto gubitak u 2025. – 4,50 eura

Bruto mjesečna plaća – 5.000 eura, doprinos za skrb 2024. (polovica od 3,4 posto)- 85 eura, doprinos za skrb 2025. (polovica od 3,6 posto) – 90 eura, neto gubitak u 2025. – 5 eura

Bruto mjesečna plaća – 5.500 eura, doprinos za skrb 2024. (polovica od 3,4 posto)- 93,50 eura, doprinos za skrb 2025. (polovica od 3,6 posto) – 99 eura, neto gubitak u 2025. – 5,50 eura

Za prosječnog radnika koji će 2024. godine, prema preliminarnim izračunima, mjesečno imati 3.780 eura bruto, to bi značilo godišnji gubitak od dobrih 45 eura.

Važno je znati: Doprinose za socijalno osiguranje plaćate samo do određene razine svojih prihoda. To se zove granica procjene doprinosa. U osiguranju za njegu i njegu to će porasti s 5.175 eura na 5.512,50 eura mjesečno u 2025. godini.

Ako zarađujete do 2.000 eura mjesečno ostvarujete popuste na doprinose za socijalno osiguranje.

Čisto matematički gledano, nastali manjak fonda za njegu od 3,4 milijarde eura za 2025. točno odgovara planiranom povećanju doprinosa od 0,2 postotna boda.

Ministar zdravstva Karl Lauterbach (SPD) već je nekoliko puta naglasio da se osiguranje dugotrajne skrbi mora kratkoročno i dugoročno stabilizirati.

Početna reforma vladajućih donijela je prošle godine fondu za njegu višak od 1,79 milijardi eura nakon povećanja doprinosa 1. srpnja 2023.

Od tada osobe s jednim djetetom plaćaju 3,4 posto, a obveznici bez djece 4 posto. Za obitelji koje imaju najmanje dvoje djece postoji odbitak od udjela radnika.

Uključena su samo djeca do 25 godina, a popust se odnosi samo na drugo do peto dijete. Bez obzira na broj djece, poslodavac plaća 1,7 posto (u Saskoj 1,2 posto), pišu njemački mediji.

