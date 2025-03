Mještani ogorčeni zbog ideje o kampu za strane radnike: “Tu stvarati stacionar i geto, to je neprihvatljivo…”

Podijeli :

Mještani Medveje digli su glas protiv odluke da se tamošnji turistički kamp pretvori u smještaj za stotine stranih radnika, strahujući da bi to moglo narušiti identitet mjesta i ugroziti njihovu egzistenciju.

Mještani malog primorskog mjesta Medveja ogorčeni su. Ne žele strane radnike u svome kampu.

“Tu bi trebalo kao turističko mjesto samo rasti, trebalo bi se ulagati, trebali bi svi skupa to cijeniti, ali mislim da će se s ovim što su oni dopeljali toliko ljudi, dosta to upropastiti”, smatra Robert Medveja. “Za dvadeset ljudi ne bi se nitko bunio, ali mislim… za 200, 300 ljudi da je to strašno. Pogotovo za Medveju gdje je jako malo mještana. Nitko nema nikakvog profita od toga sigurno. Pa tako ni mi”, poručila je Manuela Medveja.

Medveja broji tek nešto više od 130 stanovnika koji dobrim dijelom svoju egizstenciju temelje upravo na turizmu. Smatraju da je 200 radnika koji će živjeti u ovome kampu, u vlasništvu velike hotelske grupacije, previše te da je ovo korak ka uništenju turizma u ovom kraju.

“Iskorištavati te smještajne jedinice, znači bungalova koji su namijenjeni, jel’ tako, turistima, mislim za smještaj radnika i od naše zajednice stvarati neki stacionar, geto, ne znam kako da to nazovemi nikako to ne može biti prihvatljivo”, kazao je Nikola Franković, predsjednik MO Medvejda.

Kaže da ovo nije pitanje radnika, već opstanka turizma, od kojeg Medveja živi.

“Ako je tko tu u manjini, to smo mi. To smo mi. Mi nemamo nikakvih problema ni s rasama, ni s ljudima stranih nacionalnosti i tako dalje. Ali uvjeti u Medveji jednostavno nisu prihvatljivi za toliki broj ljudi”, dodaje Franković.

Mjesto je ovo bez trgovina i osnovnih usluga, ističe načelnik Lovrana koji smatra da bi sve moglo naštetiti reputaciji kampa.

“Sami uvjeti za smještaj van sezone tih radnika su praktički kao da su u nekom logoru. I to je ono što sam isto ukazao Liburnija rivijera hotelima”, rekao je Bojan Simonič, načelnik Lovrana.

Strah od zatvaranja kampa

Na ovaj se način tvrtka oglušuje na interese lokalne zajednice, iako je riječ o kampu koji tijekom sezone ostvari oko 48.000 noćenja, a sada, ističe Bojanič postoji bojazan da bi se mogao zatvoriti.

“Meni onako tako to djeluje. Iskreno, sam ne znam što bih mislio. Nisam bio do sada u sličnim situacijama, ali uglavnom reakcije turističkih djelatnika, pa i unutar same Liburnije, su uglavnom takve”, tvrdi Simonič.

Iz Uprave tvrtke u ranijim su priopćenjima kazali kako je riječ o privremenom rješenju te da će dio kampa i dalje biti otvoren za goste.

“Iz tvrtke u čijem je vlasništvu kamp danas šutnja. Nisu se oglasili niti priopćenjem na naš upit niti nam dali izjavu”, kazao je naš reporter Borna Šmer.

I dok hotelska kuća šuti nezadovoljstvo ne jenjava i mještani ostaju pri svom – kamp žele isključivo za turiste.

