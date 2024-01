Martina Dalić: Podravkini proizvodi više neće biti skuplji u Hrvatskoj nego u inozemstvu

Podijeli :

Predsjednica Uprave Podravke i bivša ministrica gospodarstva Martina Dalić u N1 Studiju uživo s Igorom Bobićem komentirala je poslovne rezultate kompanije, kao i planove za budućnost.

Naime, Podravka je promijenila vizualni identitet i predstavila novi logo.

Dalić: Slom Agrokora nije bio trošak za porezne obveznike i to je jedinstven primjer

“To je logična posljedica svih promjena koje se zbivaju u Podravci. Željeli smo dvije stvari, promjenom vizualnog identiteta doći do logotipa koji će biti prepoznatljiv na svim tržištima gdje Podravka posluje, a to je od SAD-a do Australije. Vjerujem i da se novim logotipom sačuvalo dovoljno elemenata koji povezuju Podravku s njenim identitetom. Vjerujemo i da će novi logotip biti dopadljiv novim i prijašnjim potrošačima”, istaknula je Dalić.

Dio je to iskoraka prema onome što koprivnička kompanija želi u budućnosti. Zato se unutar nje provelo više promjena.

“Posebno se bavimo inozemnim tržištima jer želimo dokinuti praksu da se na bogatijim tržištima naši proizvodi mogu naći po nižim cijenama nego u Hrvatskoj. Sada i ubuduće to više neće biti moguće. Da bismo ostvarili sve što želimo i biti uspješni u cijelom svijetu, moraju i naši zaposlenici biti zadovoljni. Zato se snažno investirao u odnos prema njima, kao i u rast njihovih plaća”, kazala je Dalić.

Ukupno, prikupljeno je oko stotinu milijuna eura. Rezultat toga je puštanje u rad nove tvornice.

Dalić: Ovo porezno rješenje je bolje za ljude s niskim plaćama

“Sutra će se pustiti u rad i u cijeloj tvrtki vlada uzbuđenje. Držimo da je to veliki događaj. Ta tvornica je na liniji naših opredijeljenja i smanjit će nam troškove u proizvodnji tjestenine. Tvornica je osnovni dio investicijskog ciklusa”, prepričala je predsjednica Uprave Podravke.

Aktualna vrijednost Podravke, pohvalila se Dalić, trenutno je oko 1,2 milijardi eura, što znači da je vrijednost u posljednje dvije godine ona povećana za oko 600 milijuna eura. To je i poticaj za dalje, ali i temelj da nitko ne preuzme kompaniju. Dapače, Podravka sad ima moć preuzimati druge.

“Da, iza nje stoje dioničari koji mogu dodatno poduprijeti naše planove. Imamo tu snagu. Već sam govorila o tome da ako se otvore neki od procesa na hrvatskom tržištu, kao potencijalna prodaja Fortenovina portfelja, analizirat ćemo to i odlučiti. Zasad takvih procesa nema”, osvrnula se na potencijalno preuzimanje Belja.

Posebno se ponosi rasta plaća za zaposlenike, koja je rasla u nekoliko navrata kroz posljednjih nekoliko godina. Također, plaće onih u pogonu nisu još uvijek dostatne.

Podravku se priprema za privatizaciju, tvrdi sindikat

“Pitanje plaća je važno, jedno od najvažnijih u mom mandatu. Čvrsto vjerujem da se ne može graditi uspješna kompanija ako radnici nisu zadovoljni. Puno smo radili u proteklom razdoblju kako bismo to postigli, kako bismo pridobili povjerenje ljudi. Rezultati koje ostvarujemo, reflektiraju se na njihov položaj. Od travnja 2021. do 1.12. prošle godine pet smo puta povećali plaće. Mislim da smo time stekli povjerenje radnika. Moram reći da smo krenuli s dosta niskih razina plaća zbog događaja iz prošlosti. Također, s 1.12. je uveden novi sustav plaća u kojem smo napustili koeficijente i uveli platne razrede, čime smo odlučili ispraviti neke nepravde i nepravilnosti, a koji su ljude opterećivali. Neto plaće su oko 20 posto veće nego što su bile u 12. mjesecu 2022.”, izjavila je bivša ministrica gospodarstva te navela da su prosječne plaće u Podravci između 1060 i 1100 eura.

Što se stranih radnika tiče, ima ih u kompaniji. Ali, pitanje je jesu li plaćeni pošteno ili su one niske.

“Nažalost, za nas je to rješenje jer postoji potreba za radnom snagom. Podravka je velika tvrtka i kao takva, poštuje sve zakonske odredbe. Strani radnici se uklapaju u naš sustav s jednakim pravima kao i hrvatski radnici. Osobina novog sustava plaća jest da je ona vezana uz radno mjesto, a ne uz to radi li se o domaćem radniku ili o strancu”, istaknula je Martina Dalić.

